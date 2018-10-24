ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,3 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,3 milyon varil (yüzde 1,5) artışla 422,8 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,7 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 6,5 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 656,5 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 4,8 milyon varil (yüzde 2,1) azalışla 229,3 milyon varile düştü. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,9 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2 milyon varil azalmıştı.

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ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 63 bin varil artışla 7,68 milyon varile ulaşırken, ihracatı da günlük ortalama 398 bin varil artışla 2,18 milyon varile yükseldi.