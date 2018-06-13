ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,1 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,1 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 432,4 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil düşeceği yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,1 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişmeyerek 660,2 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 2,3 milyon varil (yüzde 1) azalışla 236,8 milyon varile geriledi.

Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 400 bin varil artış olması yönündeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 4,6 milyon varil artış göstermişti.

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ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 247 bin varil düşüşle 8,1 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 316 bin varil artışla 2,03 milyon varile ulaştı.