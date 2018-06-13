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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 18:24 | Son Güncelleme

Ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,1 milyon varil düşüşle 432,4 milyon varile geriledi - ABD'nin ham petrol üretimi son 22 haftada 21 kez artış gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,1 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,1 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 432,4 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil düşeceği yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,1 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişmeyerek 660,2 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 2,3 milyon varil (yüzde 1) azalışla 236,8 milyon varile geriledi.

Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 400 bin varil artış olması yönündeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 4,6 milyon varil artış göstermişti.

- Ham petrol üretimi son 22 haftada 21 kez yükseldi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 247 bin varil düşüşle 8,1 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 316 bin varil artışla 2,03 milyon varile ulaştı.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 100 bin varil artışla 10,9 milyon varile çıktı.

Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi yeni bir rekor seviye kaydederken, son 22 haftada 21 kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın Mayıs 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,9 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

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- Petrol fiyatları artış gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında artış görüldü.

TSİ 17.50'de Londra Brent türü ham petrol varil fiyatı yüzde 0,8 artışla 76,50 dolardan işlem gördü.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte yüzde 0,2 yükselişle 66,50 dolar seviyesindeydi.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretimi ABD'nin ticari ham petrol stokları petrol fiyatları

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