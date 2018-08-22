ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,8 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 408,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 6,8 milyon varil artış göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 234,3 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,5 milyon varil düşüş olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 0,7 milyon varil azalmıştı.

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ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,5 milyon varil azalışla 7,52 milyon varile düşerken ham petrol ihracatı da günlük ortalama 437 bin varil azalışla 1,15 milyon varile geriledi.