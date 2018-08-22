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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2018 18:33 | Son Güncelleme

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,8 milyon varil azaldı - Ülkenin ham petrol üretiminde son 32 haftada 28'inci kez artış kaydedildi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,8 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 408,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 6,8 milyon varil artış göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 234,3 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,5 milyon varil düşüş olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 0,7 milyon varil azalmıştı.

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- Ham petrol üretimi son 32 haftada 28'inci kez artış gösterdi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,5 milyon varil azalışla 7,52 milyon varile düşerken ham petrol ihracatı da günlük ortalama 437 bin varil azalışla 1,15 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 134 bin varil artışla 11 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 34 bin varil artarken diğer eyaletlerde 100 bin varil oldu.

Böylece ABD'nin ham petrol üretiminde son 32 haftada 28'inci kez artış kaydedildi.

EIA'nın Ağustos 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin 2018'deki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin 2019'daki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,7 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretimi ABD'nin ticari ham petrol stokları

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