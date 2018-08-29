ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 33 bin varil azalışla 7,48 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 624 bin varil artışla 1,78 milyon varile yükseldi.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,7) düşüşle 232,8 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,4 milyon varil artış olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 1,2 milyon varil yükselmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,6 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 405,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 0,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 5,8 milyon varil düşüş göstermişti.

Ülkenin ham petrol üretimi, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 67 bin varil düşüşle 11 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi, ülkenin Alaska eyaletinde 33 bin varil artarken, diğer eyaletlerde günlük ortalama 100 bin varil düşüş gösterdi.

Böylece ABD'nin ham petrol üretiminde son 33 haftada 5'inci kez düşüş kaydedildi.

ABD'nin ham petrol üretimindeki düşüşün en önemli nedeni olarak, ülkenin kaya petrolü açısından en zengin ve en verimli bölgesi olan Permian havzasından diğer eyaletlere ham petrol taşıyacak boru hattı kapasitesinin üst limitine ulaşması gösteriliyor. Bu nedenle, enerji şirketleri bu havzadaki petrol üretimlerini büyük ölçüde askıya alırken, üretimlerini ülkenin diğer bölgelerine yoğunlaştırıyor.

EIA'nın Ağustos 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin 2018'deki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin 2019'daki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,7 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

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- Petrol fiyatları arttı

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında artış oldu.

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 17.32'de 77,07 dolara kadar çıkarken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte 69,44 dolara tırmandı.

