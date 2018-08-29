FİNANS

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 18:17 | Son Güncelleme

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 2,6 milyon varil azaldı - Ülkenin ham petrol üretiminde son 33 haftada 5'inci kez düşüş görüldü

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,6 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 405,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 0,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 5,8 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,7) düşüşle 232,8 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,4 milyon varil artış olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 1,2 milyon varil yükselmişti.

\

- Ham petrol üretimi son 33 haftada 5'inci kez düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 33 bin varil azalışla 7,48 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 624 bin varil artışla 1,78 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol üretimi, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 67 bin varil düşüşle 11 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi, ülkenin Alaska eyaletinde 33 bin varil artarken, diğer eyaletlerde günlük ortalama 100 bin varil düşüş gösterdi.

Böylece ABD'nin ham petrol üretiminde son 33 haftada 5'inci kez düşüş kaydedildi.

ABD'nin ham petrol üretimindeki düşüşün en önemli nedeni olarak, ülkenin kaya petrolü açısından en zengin ve en verimli bölgesi olan Permian havzasından diğer eyaletlere ham petrol taşıyacak boru hattı kapasitesinin üst limitine ulaşması gösteriliyor. Bu nedenle, enerji şirketleri bu havzadaki petrol üretimlerini büyük ölçüde askıya alırken, üretimlerini ülkenin diğer bölgelerine yoğunlaştırıyor.

EIA'nın Ağustos 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin 2018'deki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin 2019'daki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,7 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

\

- Petrol fiyatları arttı

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında artış oldu.

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 17.32'de 77,07 dolara kadar çıkarken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte 69,44 dolara tırmandı.

PARTNERÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadıÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadı
Pankobirlik Başkanı Konuk: Mücadelemiz, üreten bir Türkiye mücadelesiPankobirlik Başkanı Konuk: Mücadelemiz, üreten bir Türkiye mücadelesi
Türk dizileri Peru’nun kapılarını araladıTürk dizileri Peru’nun kapılarını araladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretimi ABD'nin ticari ham petrol stokları petrol fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Japonlardan gördü bin liraya güneş panelli bisiklet icat etti

Japonlardan gördü bin liraya güneş panelli bisiklet icat etti

İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! işte başvuru şartları

İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! işte başvuru şartları

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pankobirlik Başkanı Konuk: Mücadelemiz, üreten bir Türkiye mücadelesi

Pankobirlik Başkanı Konuk: Mücadelemiz, üreten bir Türkiye mücadelesi

Türk dizileri Peru’nun kapılarını araladı

Türk dizileri Peru’nun kapılarını araladı

Akbank 17 ödülle Grand Stevie Winner unvanını aldı

Akbank 17 ödülle Grand Stevie Winner unvanını aldı

Van'da daha dayanıklı 'güvenlik yeleği' üretildi

Van'da daha dayanıklı 'güvenlik yeleği' üretildi

Beymen özel dikim günleri 5 Eylül'de başlayacak

Beymen özel dikim günleri 5 Eylül'de başlayacak

Çukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilir

Çukurova, 10 projeyle İtalya seviyesine çıkabilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.