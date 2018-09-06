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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 19:19 | Son Güncelleme

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,3 milyon varil azaldı - Ülkenin ham petrol üretimi son 34 haftada 29 kez artış gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,3 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 401,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,6 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,8 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 234,6 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,8 milyon varil düşüş olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 1,6 milyon varil azalmıştı.

-Ham petrol üretimi son 34 haftada 29 kez artış gösterdi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 229 bin varil artışla 7,71 milyon varile çıkarken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 271 bin varil düşüşle 1,51 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 84 bin varil artışla 11 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 16 bin varil düşerken, diğer eyaletlerde günlük ortalama 100 bin varil artış gösterdi.

Böylece, ABD'nin ham petrol üretiminde son 34 haftada 29 kez artış kaydedildi.

EIA'nın Ağustos 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin 2018'deki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin 2019'daki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,7 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

- Petrol fiyatları arttı

ABD'nin benzin stoklarındaki artışın ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 18.45'te 75,87 dolara kadar gerilerken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte 67,19 dolara düştü.

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