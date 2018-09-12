ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,3 milyon varil (yüzde 1,3) azalışla 396,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 4,3 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,3 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 235,9 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,4 milyon varil artış olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 1,8 milyon varil artmıştı.

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ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 123 bin varil azalışla 7,59 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 320 bin varil artışla 1,83 milyon varile yükseldi.