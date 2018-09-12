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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 19:25 | Son Güncelleme

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,3 milyon varil azaldı - Ülkenin ham petrol üretiminde son 35 haftada 6'ncı kez düşüş görüldü - Ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından, petrol fiyatlarında artış yaşandı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,3 milyon varil (yüzde 1,3) azalışla 396,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 4,3 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,3 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 235,9 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,4 milyon varil artış olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 1,8 milyon varil artmıştı.

-Ham petrol üretimi son 35 haftada 6'ncı kez düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 123 bin varil azalışla 7,59 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 320 bin varil artışla 1,83 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 194 bin varil azalışla 10,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 6 bin varil artarken, diğer eyaletlerde günlük ortalama 200 bin varil düşüş görüldü.

Böylece, ABD'nin ham petrol üretiminde son 35 haftada 6'ncı kez düşüş kaydedildi.

EIA'nın Eylül 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu sene 10,7 milyon varil, gelecek yıl ise 11,5 milyon varil olması bekleniyor.
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- Petrol fiyatları yükseldi

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından, küresel piyasada ham petrol fiyatlarında artış görüldü.

Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 18.00'de 80,07 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da TSİ 18.20'de 71,23 dolara kadar yükseldi.

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