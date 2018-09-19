ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta azaldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,5) azalışla 394,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 5,3 milyon varil düşüş göstermişti.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.
ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1,7 milyon varil (yüzde 0,7) azalışla 234,2 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi ise 0,1 milyon varil azalış olması yönündeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 1,3 milyon varil artmıştı.
- Ham petrol üretimi son 36 haftada 30 kez arttı
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 433 bin varil artışla 8,02 milyon varile çıkarken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 539 bin varil artışla 2,37 milyon varile yükseldi.
Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 118 bin varil artışla 11 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 18 bin varil artarken, diğer eyaletlerde toplam 100 bin varil yükseliş görüldü.
Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi son 36 haftada 30 kez artış göstermiş oldu.
EIA'nın "Eylül 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu sene 10,7 milyon varil, gelecek yıl ise 11,5 milyon varil olması bekleniyor.
- Petrol fiyatları yükseldi
ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından, küresel piyasada ham petrol fiyatlarında yükseliş görüldü.
Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 18.10'da 79,41 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte 70,70 dolara yükseldi.
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