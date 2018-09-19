ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,5) azalışla 394,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 5,3 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1,7 milyon varil (yüzde 0,7) azalışla 234,2 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi ise 0,1 milyon varil azalış olması yönündeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 1,3 milyon varil artmıştı.

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ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 433 bin varil artışla 8,02 milyon varile çıkarken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 539 bin varil artışla 2,37 milyon varile yükseldi.