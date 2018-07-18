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ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentilerin aksine yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 21:48 | Son Güncelleme

Ülkenin ticari ham petrol stokları, piyasalarda beklenenin aksine geçen hafta 5,8 milyon varil arttı - ABD'nin ham petrol üretimi son 27 haftada 25 kez yükseldi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta piyasa beklentilerinin aksine artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,8 milyon varil (yüzde 1,4) artışla 411,1 milyon varile ulaştığını açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 3,6 milyon varil düşeceği yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 12,6 milyon varil azalmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 3,2 milyon varil (yüzde 1,3) düşüşle 235,8 milyon varile geriledi.

Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 44 bin varil düşüş olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 700 bin varil azalış göstermişti.

- Ham petrol üretimi son 27 haftada 25 kez yükseldi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,6 milyon varil artışla 9,07 milyon varile çıkarken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 566 bin varil azalışla 1,46 milyon varile düştü.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 50 bin varil yükselişle 11 milyon varil seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Ham petrol üretimindeki artışın tümü, son haftalarda olduğu gibi yine ABD'nin Alaska eyaletinden geldi.

Bu sonuçla ülkenin ham petrol üretimi son 27 haftada 25 kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın Temmuz 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,8 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,8 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

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