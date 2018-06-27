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ABD'nin ticari ham petrol stokları sert düştü

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 22:45 | Son Güncelleme

Ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 9,9 milyon varil düştü. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil azalması yönündeydi - ABD'nin ham petrol üretimi son 24 haftada 23 kez arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 9,9 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9,9 milyon varil (yüzde 2,3) azalışla 416,6 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil düşeceği yönündeydi.

Bir önceki hafta ham petrol stokları 5,9 milyon varil azalmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 241,2 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,3 milyon varil artış olması yönündeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 3,3 milyon varil artış göstermişti.

- Ham petrol üretimi son 24 haftada 23 kez yükseldi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 114 bin varil artışla 8,36 milyon varile ulaşırken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 626 bin varil artışla 3 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 62 bin varil artışla 10,9 milyon varil oldu.

Bu sonuçla ülkenin ham petrol üretimi son 24 haftada 23 kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın Haziran 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,8 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,8 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

- Petrol fiyatları yükseldi

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının piyasa beklentisinden fazla düşüş göstermesinin ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında artış oldu.

TSİ 19.00'da Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 78 dolardan işlem gördü.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da TSİ 20.00'de yüzde 3,6 artışla 73,06 dolara yükseldi.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ticari ham petrol stokları petrol fiyatları

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