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ABD'nin ticari ham petrol stokları yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

Ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,8 milyon varil artışla 438,1 milyon varile yükseldi - ABD'nin ham petrol üretimi son 19 haftada 18 kez artış gösterdi - Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 78,23 dolara kadar geriledi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,8 milyon varil yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,8 milyon varil (yüzde 1,3) artışla 438,1 milyon varile ulaştığını açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 1,5 milyon varil düşüş göstermesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1,4 milyon varil azalmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,7 milyon varil (yüzde 0,1) azalışla 661,3 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 1,9 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 233,9 milyon varile yükseldi.

Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 1,4 milyon varil düşüş görüleceği yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,8 milyon varil düşüş göstermişti.
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- Ham petrol üretimi son 19 haftada 18 kez yükseldi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 558 bin varil artışla 8,16 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 818 bin varil düşüşle 1,75 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 2 bin varil artışla 10 milyon 725 bin varile çıktı.

Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi yeni bir rekor seviye kaydederken, son 19 haftada da 18 kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın Mayıs 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,9 milyon varil olması ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakması öngörülüyor.
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- Petrol fiyatları düşüş gösterdi

ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki artışın ardından küresel piyasada ham petrol fiyatları düşüş gösterdi.

TSİ 17.40'ta dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 78,23 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 71,27 dolara kadar geriledi.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretimi ABD'nin ticari ham petrol stokları petrol fiyatları

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