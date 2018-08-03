ABD'nin yaptırım kararına tepki

İZMİR (AA) - İzmir iş dünyası temsilcileri yaptıkları ortak açıklamayla ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kınadı.
17 oda, borsa, birlik ve derneğin imzasının bulunduğu, gazete ilanlarıyla da yayınlanan açıklamada, ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül nezdinde Türkiye'ye karşı skandal bir yaptırım kararı aldığı, bunun diplomasinin iflası olduğu belirtildi.
Bu kararla, her fırsatta hukuk ve adaletten bahseden ABD'nin söylem ve uygulamaları arasındaki derin tezatlıkların gözler önüne serildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemize karşı alınan yaptırım kararının görünen yüzünde rahip Andrew Branson'un ABD'ye iade talebi yer alırken, buzdağının görünmeyen kısmında ise ülkemiz aleyhine yeni senaryoların oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Ülkemize yönelik olumsuz bir atmosfer yaratarak yabancı yatırımcıları ülkemizden çıkmaya zorlamak isteyen ABD'nin bu planı tutmayacaktır.
ABD'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki bakanı ile ilgili almış olduğu karar gerek diplomatik teamüllere gerekse iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan müttefiklik ilişkisinin ruhuna aykırıdır ve kabul edilemez.
İzmir iş dünyası temsilcileri olarak, ABD yönetiminin bu hasmane kararını şiddetle kınıyor ve en kısa zamanda bu karardan dönülmesini bekliyoruz."
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