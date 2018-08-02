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"ABD'nin yaptırımları kabul edilebilir değil"

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 14:07 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "ABD'nin yaptırımları kabul edilebilir değil. Öncelikle rahip Brunson konusunun siyasetin değil, adaletin bir konusu olduğunun ABD tarafından anlaşılması gerekir. Bağımsız yargımız, hangi ülke vatandaşı olursa olsun tüm fertlere aynı şekilde muamele yaparak kararını verecektir" - "Hukuka müdahale talebi ile yaptırım uygulanması karşısında şaşkınız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD’nin yaptırımlarının kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Öncelikle rahip Brunson konusunun siyasetin değil, adaletin bir konusu olduğunun ABD tarafından anlaşılması gerekir. Bağımsız yargımız, hangi ülke vatandaşı olursa olsun tüm fertlere aynı şekilde muamele yaparak kararını verecektir." ifadelerini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin 100 yıla dayanan iş birliğine sahip iki ülke olduğunu hatırlattı.

ABD’nin yaptırımlarının kabul edilebilir olmadığını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Öncelikle Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı papaz Andrew Brunson konusunun siyasetin değil, adaletin bir konusu olduğunun ABD tarafından anlaşılması gerekir. Bağımsız yargımız, hangi ülke vatandaşı olursa olsun tüm fertlere aynı şekilde muamele yaparak kararını verecektir. Ancak ABD’nin bunu bahane ederek yaptırım kararları almasının anlamlı olmadığını düşünüyoruz. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, iş dünyası olarak, ihracatçılar olarak, bakanlarımızın yanındayız. Bakanlarımız sadece ülkemizin menfaatleri için canla başla çalışıyorlar. Bu kararın yerinde olmadığını düşünüyoruz."

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- "Yatırımcılarımız, ülkemizin hukukuna güvendikleri için buradalar"

İsmail Gülle, ABD ile Türkiye'nin ticari ve askeri alanlar başta olmak üzere birçok ortaklığının bulunduğunu aktardı.

Gülle, "Burada yatırımı olan ABD firmaları, ABD’de yatırımları olan Türk firmaları var. 2017 yılında 20 milyar doları aşkın bir ticaret hacmine ulaştık. Siyasi konular siyasetçilerin görüşmeleri sonucu çözülmelidir. Bu konuların ticareti etkilemeyeceğine inanıyoruz. Hatta iş dünyası olarak bu konularda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ancak hukuka müdahale talebi ile yaptırım uygulanması karşısında şaşkınız. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük 20 ülkesi arasında. Ülkemize güvenen tüm yatırımcılarımız, ülkemizin hukukuna güvendikleri için buradalar. Aynı hukuk, süren davada da bağımsız kararını verecektir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ismail gülle TİM yaptırım

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