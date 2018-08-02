"ABD'nin yaptırımları kabul edilebilir değil"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD’nin yaptırımlarının kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Öncelikle rahip Brunson konusunun siyasetin değil, adaletin bir konusu olduğunun ABD tarafından anlaşılması gerekir. Bağımsız yargımız, hangi ülke vatandaşı olursa olsun tüm fertlere aynı şekilde muamele yaparak kararını verecektir." ifadelerini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin 100 yıla dayanan iş birliğine sahip iki ülke olduğunu hatırlattı.

ABD’nin yaptırımlarının kabul edilebilir olmadığını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Öncelikle Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı papaz Andrew Brunson konusunun siyasetin değil, adaletin bir konusu olduğunun ABD tarafından anlaşılması gerekir. Bağımsız yargımız, hangi ülke vatandaşı olursa olsun tüm fertlere aynı şekilde muamele yaparak kararını verecektir. Ancak ABD’nin bunu bahane ederek yaptırım kararları almasının anlamlı olmadığını düşünüyoruz. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, iş dünyası olarak, ihracatçılar olarak, bakanlarımızın yanındayız. Bakanlarımız sadece ülkemizin menfaatleri için canla başla çalışıyorlar. Bu kararın yerinde olmadığını düşünüyoruz."