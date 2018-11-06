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Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Tivnikli'nin cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi'nde bugün ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek

İSTANBUL (AA) - Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, Abdullah Tivnikli, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Tivnikli'nin cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi'nde bugün ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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- Abdullah Tivnikli'nin özgeçmişi

Abdullah Tivnikli, 1959'da Erzurum'da doğdu.

1981'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Tivnikli, bu üniversitede İşletme yüksek lisansını tamamladı.

Yüksek lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalar için İngiltere'ye giden Tivnikli, burada katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında eğitim aldı.

Tivnikli, Türkiye'de 1980'lerin başında serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle 1983'te aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine döndü ve Albaraka Türk'ün kuruluş sürecinde yer aldı.

1986'da aile şirketi olan Eksim kurulurken, enerji yatırımlarıyla büyüyen holdingin elektrik dağıtım ve satış hizmetlerinde Abdullah Tivnikli'nin önderliğinde önemli yatırımlar gerçekleştirildi.

Abdullah Tivnikli, 1988'de Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, 2001'de aynı bankada Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2005'te Türk Telekomünikasyon AŞ Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü.

Vakıf faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için 2015'te Kuveyt Türk'teki başkan yardımcılığı görevinden ayrılan Tivnikli, çok sayıda cami, okul, yurt ve aşevi yaptırırken, gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim almasına ve akademik çalışmaların hayata geçirilmesine hayırsever olarak sürekli destek verdi.

Tivnikli, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı ve SETA gibi birçok vakfın ve kuruluşun kurucuları arasında yer almasının yanı sıra, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bahreyn Krallığı Fahri Konsolosu olarak da görev yürüttü.

Abdullah Tivnikli, dört çocuk babasıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Tivnikli cenaze Eksim Yatırım Holding

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