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"ABD'ye çelik ihracatımızı eski seviyelere getirebiliriz"

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan: - "Dünyanın çelikte önemli oyuncularından birisiyiz. ABD'ye çelik ihracatımızı eski seviyelere getirebiliriz" - "Ek vergiler konduktan sonra ABD iç piyasasındaki çelik fiyatları çok yükseldi. ABD'deki tüketiciler muzdarip oldu"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, ABD'nin, Türkiye'den çelik ithalatında uyguladığı gümrük vergisi oranını düşürmesine ilişkin, "Dünyanın çelikte önemli oyuncularından birisiyiz. ABD'ye çelik ihracatımızı eski seviyelere getirebiliriz" dedi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) derlediği verilere göre Türkiye 2017'de gerçekleştirdiği 11 milyar 430 milyon dolarlık çelik ihracatının 1 milyar 115 milyon dolarını ABD'ye yaptı. 2018'de ise Türkiye 15 milyar 499 milyon dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirirken ek vergiler nedeniyle ABD'ye dış satım 896 milyon dolara geriledi.

ABD'ye çelik ihracatındaki düşüş bu yıl da devam etti. Bu yılın 1 Ocak-16 Mayıs döneminde Türkiye 5 milyar 518 milyon dolarlık ihracatının sadece 104 milyon dolarını ABD'ye yaptı.

- "Çelik ihracatında önemli bir oyuncuyuz"

Ertan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD pazarının Türk çelik ihracatçısı için her zaman önemli olduğunu söyledi.

Son dönemdeki ek vergiler nedeniyle bu ülkeye çelik ihracatında ciddi düşüşler yaşandığını belirten Ertan, düşüş seyrinin 2019'da da devam ettiğini dile getirdi.

ABD'nin, Türkiye'den çelik ithalatında uyguladığı gümrük vergisi oranını indirme kararını değerlendiren Ertan, şunları kaydetti:

"Sevindirici bir haber. En azından diğer ülkelerle aynı oranda vergiye tabi olacağız. Bu böyle olduğu müddetçe dünyadaki bütün ülkelerle çelikte rekabet edebilecek düzeydeyiz. Biz dünyanın çelikte önemli oyuncularından birisiyiz. Üretimde dünyada 8'inci, Avrupa'da 2'nciyiz. Çelik ihracatında da dünyada 9'uncu, inşaat çeliği ihracatında ise 2'nciyiz. İnşallah bu böyle kalır ve değişmez. ABD'ye olan çelik ihracatımızı eski seviyelere getirebiliriz."

- "ABD'deki çelik fiyatları yükseldi"

ABD'nin bu kararı vermesinde birden fazla sebep olduğuna işaret eden Ertan, "Ek vergiler konduktan sonra ABD iç piyasasındaki çelik fiyatları çok yükseldi. Dünya ortalamasının çok üstüne çıktı. ABD'deki tüketiciler de muzdarip oldu. Onların bir baskısı vardı. ABD'deki üreticiler istendiği oranda üretimlerini artıramadılar, yaptıkları ithalatı karşılayacak düzeyde üretim yapamadılar." diye konuştu.

ABD'nin yılda 46 milyon ton çelik ihraç ettiğine değinen Ertan, kendi üretiminin ise yaklaşık 86 milyon ton olduğunu aktardı.

- Hedef Latin Amerika ve Batı Afrika

Türkiye'nin çelik ihracatının geçen yıla göre ABD'ye rağmen yüzde 5 arttığını vurgulayan Ertan, "Dünyada birçok ülke korumacı tedbirleri öne sürmeye başladılar. Biz de bugüne kadar daha az gittiğimiz pazarlara yönelmeye başlıyoruz. Bunlar Latin Amerika ülkeleri ve Batı Afrika pazarları ayrıca Güney Asya'da çalışmalarımız oluyor. Kapanan veya korumacı tedbirler alan ülkelere dengelemeyi bu ülkelerle yapıyoruz." diye konuştu.

Dünyanın en önemli çelik ithalatçısı ABD, 2018 Mart'ta çelik ithalatına yüzde 25 ek vergi getirmiş ardından Ağustos 2018'de sadece Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Dün yapılan son düzenlemede ise ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 gümrük vergisinin yüzde 25'e indirildiğini açıklamıştı.

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