İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, ABD'nin, Türkiye'den çelik ithalatında uyguladığı gümrük vergisi oranını düşürmesine ilişkin, "Dünyanın çelikte önemli oyuncularından birisiyiz. ABD'ye çelik ihracatımızı eski seviyelere getirebiliriz" dedi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) derlediği verilere göre Türkiye 2017'de gerçekleştirdiği 11 milyar 430 milyon dolarlık çelik ihracatının 1 milyar 115 milyon dolarını ABD'ye yaptı. 2018'de ise Türkiye 15 milyar 499 milyon dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirirken ek vergiler nedeniyle ABD'ye dış satım 896 milyon dolara geriledi.

ABD'ye çelik ihracatındaki düşüş bu yıl da devam etti. Bu yılın 1 Ocak-16 Mayıs döneminde Türkiye 5 milyar 518 milyon dolarlık ihracatının sadece 104 milyon dolarını ABD'ye yaptı.

- "Çelik ihracatında önemli bir oyuncuyuz"

Ertan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD pazarının Türk çelik ihracatçısı için her zaman önemli olduğunu söyledi.