ABD'ye mobilya ihracatında hedef 1 milyar dolar

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, yıllık mobilya ithalatı 60 milyar dolar olan ABD'ye Türkiye'nin mobilya ihracatının 124 milyon dolar olduğunu anımsatarak, "Dünyanın en büyük mobilya tüketicilerinden ABD'ye yönelik mobilya ihracatımızı artırmak ve 2023'te 1 milyar dolara çıkarmak için önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün 2002'den bugüne üretimde ve ihracatta 10 kattan fazla artış gösterdiğini, halihazırda dünyanın en büyük 13'üncü üreticisi olduğunu, üretimin yüzde 30'unu ihraç ettiğini söyledi.

Geçen yıl 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörün bu yılki hedefinin 3,7 milyar dolar olduğunu dile getiren Gürcan, 2023 yılında ise mobilya sektörünün ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu anımsattı.

Gürcan, Türkiye'nin geçen yıl 177 ülkeye ihracat yaptığını, önceki yıllar da düşünüldüğünde mobilya ürünü ihraç edilmeyen ülkenin neredeyse kalmadığını belirterek, mobilya sektöründe geniş ürün yelpazesinin 177 ülkeye ihraç edilmesinin önemini işaret etti.