"ABD'ye yönelik dijital reklam boykotu fırsata çevrilebilir"

GÖKHAN ERGÖÇÜN - Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, "ABD merkezli medya kuruluşları ve şirketlere yönelik başlatılan dijital reklam boykotunun fırsata çevrilebileceğini düşünüyorum. Balkanlar, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri gibi geniş bir coğrafyada etki alanı düşünüldüğünde, Türkiye'den oluşturulacak anlık mesajlaşma servisi, arama motoru ve sosyal medya platformunun ülkeye döviz getirici etkisi olacaktır." dedi.

Ercan, AA muhabirine, Türk firmalarının, ABD merkezli medya kuruluşları ile reklam şirketlerine ciddi miktarlarda ödeme yaptığını söyledi.

Türkiye'deki firmaların özellikle ABD merkezli medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarına yıllık 3 ila 5 milyar dolar ödeme yaptığı aktaran Ercan, "ABD'ye geçen yılki 8,7 milyar dolarlık ihracatımız dikkate alındığında, bunun yarısı kadar tutarı bu ülkenin reklam şirketlerine bir karşılığı olmadan iade ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bu tutarın 5 yıl içinde 50 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini anlatan Ercan, reklam bütçesinin yurt dışına özellikle de ABD merkezli şirketlere gitmesinin engellenmesi için adım atılması gerektiğine kaydetti.