"Yurt dışından gelecek alıcılarla sektöre yeni iş imkanları yaratmak istiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda herkesin ihracat yapması lazım. Bizim de fuarda öncelikli hedefimiz ihracat oldu. Fuar kapsamında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) iş birliği içinde bir alım heyeti organizasyonu yaptık. 400'e yakın alıcıyı bu organizasyonla, 400 civarında bir başka alıcıyı da CNR olarak biz kendimiz getirdik. Bugün gelmeye başladılar, 6 Aralık'a kadar fuarda verimli iş bağlantıları yapmalarını bekliyoruz. Hedefimiz, Osmanbey'in ihracat hacmini fuar vesilesiyle en aşağı yüzde 20-30 artırmak."

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- "Ülke ülke gezip ihracat rakamlarını artırmaya çalışıyoruz"

OTİAD ve Doridorca Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Kandağ da fuarın her yıl daha geniş katılımla, daha geniş mekanda yapıldığını, sektörden bu yönde talep olduğunu ifade ederek, "İhracat yapısına gelince, ilk 11 ay verilerine göre, sektörümüz 1,3 milyar dolar ihracat hacmine sahip. Yüzde 40'ını AB ülkeleri, yüzde 35'ini de Orta Doğu ülkeleri oluşturmakta. Dernek olarak amacımız, pastanın küçük olduğu yerlerde ihracat rakamlarımızı yükseltmek." diye konuştu.

Kandağ, fuar boyunca katılımcılara ücretsiz olarak 6 defile sunacaklarını bildirdi.

Ülke ülke gezip ihracat rakamlarını artırmak için çalıştıklarını belirten Kandağ, "Bu yıl geçen yıla göre ihracatta yüzde 4 büyüdük. Yıl sonundaki rakamımız aşağı yukarı 1,6 milyar dolar civarında. Bunu daha da artırmak için çalışıyoruz." dedi.

Kandağ, 2019 yılı için iç pazarda bir miktar daralma olsa da bunu kapatabilmek için ihracata yöneldiklerini, bütün üyeler için ihracat yapılacak alanlara odaklandıklarını söyledi.