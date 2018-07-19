AB/Juncker: Trump ile görüşme öncesi iyimser ve rahatım

İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, gelecek hafta Avrupa Birliği ile ABD arasında gerilen ticari ilişkileri görüşmek için yapacağı Washington ziyareti konusunda "iyimser ve rahat" olduğunu söyledi.

Juncker düzenlediği basın topantısında, gelecek hafta yapılacak görüşme için iyimser ve rahat olduğunu vurgularken, Avrupa Birliği'nin korkutulamayacağını, sindirilemeyeceğini de vurguladı.

Juncker, "Bize yönelik provokasyonlara kısasa kısas şekilde tepki vermeye devam edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, dün yaptığı açıklamada, Juncker'in "ciddi" bir ticaret teklifi ile gelmesini beklediğini söylemişti. AB yetkilileri ise Juncker'in başarabilecekleri konusunda beklentilerini daha düşük tutuyorlar.

