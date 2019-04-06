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ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de örnek model olan ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ile 19 bin evin enerji ihtiyacını karşılayacak enerji üretimi gerçekleştiriliyor.

ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'de örnek model olan ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ile 19 bin evin enerji ihtiyacını karşılayacak enerji üretimi gerçekleştiriliyor.
Gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren iş insanları Barış Tansever ile Barış Kocagöz, İzmir Çeşme'de 10 yıl önce kurdukları rüzgâr enerji santraliyle Türkiye’de örnek model olmaya devam ediyor. 4’üncü üretim yılı kutlanan santralde ekonomiye katma değer sağlanırken doğal, çevreci ve yenilenebilir enerji üretiliyor.
ABK Çeşme RES Yönetim Kurulu Başkanı Barış Tansever, yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik kavramlarının enerji sektöründe ağırlık kazandığına dikkat çekerek, "Doğal yaşamla, enerji üretiminin yan yana yürütülebileceğini gösterdik. RES'ler, çevre ve doğal yaşama zarar vermiyor. Türbinlerin ortasında kurduğumuz kovanlardan bal üretiyor; keçi ve ineklerden de süt elde ediyoruz. En verimli şekliyle ülkemizin elinde olan bu kaynağı ülkemiz için kullanmaya devam etmeliyiz" dedi.
'ENERJİ İHTİYACI SÜREKLİ ARTIYOR'
Doğal enerji kaynaklarının kullanılmasının artmasıyla enerjideki dışa bağımlılığın azalacağına dikkat çeken ABK Çeşme RES Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Kocagöz ise enerjiye olan ihtiyacın sürekli arttığını vurguladı. Türkiye’nin en verimli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgâr enerjisinin önemine değinen ABK Çeşme RES Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Kocagöz milli, yerli, çevreci ve yenilenebilir enerji konusundaki yatırımların da hız kazandığını kaydetti.
'RÜZGAR ENERJİSİ DOĞAYLA BARIŞIKTIR'
Barış Kocagöz, rüzgâr enerjisinin önemini vurgulayarak şunları söyledi:
"Rüzgâr enerji santralleri ülkemizin enerji ihtiyacını karşılaması açısından büyük önem ve potansiyel taşıyor. Hem çevreci hem de yenilenebilir özellik taşıyan rüzgâr enerjisi doğayla barışık bir kaynaktır. Rüzgâr enerjisi, hiç tükenmeyeceği için oldukça verimlidir. Santralleri kurarken kuş göç yolları ve bölgedeki diğer canlı dokusunun korunması için kapsamlı bir araştırma ve inceleme süreci yaşadık. Karbon emisyonunun azaltılmasına yaptığımız katkı için Avrupa Birliği onaylı Yeşil Sertifika’yı geçtiğimiz aylarda almaya hak kazandık. Burada 6 türbinden 19 bin evin enerji ihtiyacını karşılayacak bir üretim gerçekleştiriyoruz. Üretime geçişinin 4'üncü yılını kutlayan ABK Çeşme RES, devlet politikamız haline gelen çevreci, milli, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarında İstanbul ve İzmirli iş insanlarının güç birliğine güzel bir örnek oluşturuyor."

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ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model olduABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

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