AB'nin ABD'den LNG ithalatı 2,8 milyar metreküpe ulaştı

LONDRA (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'den sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının (LNG) 2,8 milyar metreküpe ulaştığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD'den yapılan LNG ithalatının 2016 yılının nisan ayından bu yana 2,8 milyar metreküpü bulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda Avrupa Birliği enerji arz ve güvenliğini sağlayabilmek, kaynakları çeşitlendirmek amacıyla ABD'den daha fazla sıvılaştırılmış gaz ithal edecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği'nin, ABD'den daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz ithal edilmesinin sağlanması konusunda hazır olduğunu belirtti.

Juncker, "Rekabetçi bir fiyatla olduğu taktirde, ABD'den artan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı, AB'nin gaz tedarikinde artan bir stratejik rol oynayabilir fakat ABD'nin de LNG ihracatında bürokratik engelleri kaldırarak rolünü oynaması gerekiyor. Her iki tarafın da enerji alanında birbirleriyle çalışmaktan kazanacakları çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay yaptıkları ortak açıklamada, AB ve ABD arasında enerji alanında stratejik iş birliğini güçlendirme kararı alındığı kaydedilmişti.

AB ve ABD arasındaki LNG ticareti, 2016 yılının nisan ayında Portekiz'in Sines limanına ilk tankerin gelmesiyle başlamıştı.

