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AB'nin ABD'den soya ithalatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

AB'nin temmuz ayında ABD'den soya ithalatı yüzde 283 arttı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'den soya ithalatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 283 artış gösterdi.

AB Komisyonu, birliğin temmuz ayı soya ithalat rakamlarını açıkladı.

Verilere göre, AB'nin ABD'den soya ithalatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 283 artarak 360 bin ton seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde, AB'nin toplam soya ithalatında ABD'nin payı yüzde 9'dan yüzde 37'ye tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, ticari gerginlikleri azaltmak üzere geçen hafta yaptığı görüşmede, ticari konularda yaşanan uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Görüşmeden, otomotiv sektörü dışındaki sanayi ürünlerine ilişkin gümrük vergilerini ve tarife dışı kısıtlamaları sıfırlamaya yönelik birlikte çalışma kararı çıkmıştı. Taraflar hizmet sektörü, kimya, ilaç ve soya fasulyesi alanındaki ticareti artırma konusunda ortak çalışma yapacaklarını duyurmuştu.

Ayrıca Avrupa'nın, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için ABD'den daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal etmek istediği ve enerji alanında stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklanmıştı.

AB'nin hayvancılık sektöründe soya önemli rol oynuyor. Soya, tavuk, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yemlerinde kullanılıyor. Yeterli seviyede üretim yapamayan AB, her yıl yaklaşık 30 milyon ton soya ithal ediyor. ABD, soya piyasasında en rekabetçi üreticilerden biri konumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd Avrupa Brüksel ithalat soya

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