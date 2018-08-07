FİNANS

AB'nin ABD'ye karşı "Engelleme Mevzuatı" yürürlüğe girdi

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 17:45 | Son Güncelleme

AB Komisyonu: -"Avrupa Birliği, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ilk kısmının devreye girmesiyle İran ile meşru iş yapan şirketlerin çıkarlarının korunması amacıyla Engelleme Mevzuatını güncelleyerek 7 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe sokuyor"

LONDRA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupalı firmaları ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından koruyabilmek amacıyla "Engelleme Mevzuatı"nın güncellenerek bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini bildirdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ilk kısmının devreye girmesiyle İran ile meşru iş yapan şirketlerin çıkarlarının korunması amacıyla Engelleme Mevzuatını güncelleyerek 7 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe sokuyor." ifadesi yer aldı.

AB Komisyonu, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaları ABD'nin yaptırımlarından korumak için 1996'da kabul edilen "Engelleme Mevzuatının (Blocking Statute)" güncellenerek yürürlüğe sokulduğunu, bu düzenlemeyle İran ile iş yapan Avrupalı şirketlerin çıkarlarının korunmasının hedeflendiğini bildirdi.

ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmada tek taraflı olarak çekilmesinin ardından yürürlüğe soktuğu yaptırımların neticesinde AB ülkelerinde yerleşik ve İran ile meşru zeminde iş yapan şirketlerin olumsuz etkilenebileceği vurgulandı. Bunun için de bu şirketlerin yasal olarak korunması amacıyla 1996'ya ait mevzuatın yeniden güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

- Engelleme Mevzuatı'nın kapsamı

Engelleme mevzuatı ile AB’deki yerleşik ve İran ile iş yapan şirketler ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına yasal olarak bağımlı olmaktan korunuyor. AB Komisyonu’nun konuya ilişkin açıklamasında AB içerisinde İran ile iş yapan şirketlere ABD’deki yaptırım kararlarıyla ilişkili yabancı mahkemelerin kararlarının tanınmayacağı belirtiliyor. Buna ilave olarak bu şirketlerin ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarıyla ilişkin ortaya çıkabilecek masraf ve zararlarının da tazmin edileceğini belirtiyor. AB'nin üye ülkelerinde faaliyette bulunan ve İran ile iş yapan bütün şirketleri kapsayan mevzuat, ABD’nin yaptırımlarına uyan şirketlerin ise cezalandırılabileceğini belirtiyor.

Engeleme Mevzuatı ilk kez 1996'da ABD’nin Küba, İran ve Libya’ya ambargo uygulama kararı almasının ardından gündeme gelmiş, bu ülkelerle iş yapan Avrupalı şirketlere yönelik yabancı mahkemelerin verebileceği kararların engellenmesi, şirketlerin korunması hedeflenmişti.

Mevzuat daha sonra AB ve ABD’nin konuya müzakere ederek anlaşmasının ardından yürürlüğe sokulmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından güncellenerek bugün tekrar yürürlüğe sokuldu.

PARTNERDireksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!Direksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!
İMİB: Türk maden sektörünün toplam ihracatı 2.68 milyar dolara ulaştıİMİB: Türk maden sektörünün toplam ihracatı 2.68 milyar dolara ulaştı
40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB abd engelleme mevzuatı Londra

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İMİB: Türk maden sektörünün toplam ihracatı 2.68 milyar dolara ulaştı

İMİB: Türk maden sektörünün toplam ihracatı 2.68 milyar dolara ulaştı

40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.