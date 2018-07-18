AB’nin Google’a 4.3 milyar euro ceza kesmesi bekleniyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz (DHA)
Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum