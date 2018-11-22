İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen, Avrupa Birliği'nin (AB) şu ana kadar hiçbir AB ülkesine yaptırım uygulamadığını belirterek, "AB'nin İtalya'ya yaptırım uygulayacağından emin değiliz" ifadelerini kullandı.

AB, İtalya'ya yönelik 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle "Aşırı Açık prosedürü" adlı disiplin sürecini başlattı.

AB Komisyonu, İtalya'nın 2019 bütçe taslağında aşırı yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem alınmadığı gerekçesiyle disiplin sürecinin başlatılması kararı alındığını açıkladı.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ının altında olması gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

Söz konusu prosedür sonunda İtalya'ya yönelik mali yaptırımlar uygulanabilecek. İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekmekte.