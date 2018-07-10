FİNANS

AB'nin nüfusu 512,6 milyon oldu

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

AB'nin nüfusu geçen yıl 1 milyon 74 bin 700 kişi arttı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin toplam nüfusu 2018 yılı itibarıyla 512,6 milyona ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2017 yılının başında 511 milyon 521 bin 700 olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 512 milyon 596 bin 400'e ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1 milyon 74 bin 700 kişi artış gösterdi.

Almanya, 82 milyon 850 binlik nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, Almanya'yı 67 milyon 221 bin 900 ile Fransa, 66 milyon 186 bin 400 ile İngiltere, 60 milyon 484 bin ile İtalya ve 46 milyon 659 bin 300'le İspanya izledi.

AB'nin en az nüfusa sahip ülkesi ise 475 bin 700 ile Malta oldu. Malta'yı 602 bin ile Lüksemburg ve 864 bin 200 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takip etti.

Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 80 milyon 810 bin 500 kişi olarak ölçüldü.

-AB'nin nüfusu göç sayesinde arttı

AB üyesi 28 ülkede 2017 yılında ölümlerin sayısı doğumları geçti. AB’de bu dönemde toplam 5 milyon 262 bin 700 ölüm, 5 milyon 58 bin 600 doğum gerçekleşti. AB’nin nüfus artışı yaklaşık 1,1 milyon göçmenden kaynaklı olarak değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Eurostat nüfus

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