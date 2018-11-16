FİNANS

AB'nin tarımsal üretimi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

AB'nin tarımsal üretimi 2017 yılında yüzde 6,2 artış göstererek 432,6 milyar avro seviyesine ulaştı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) tarımsal üretimi 2017 yılında yüzde 6,2 oranında artarak 432,6 milyar avro seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), AB'nin 2017 yılı tarımsal üretim verilerini yayınladı.

Buna göre, AB üyesi 28 ülkenin toplam tarımsal üretimi 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 yükselerek 432,6 milyar avroya ulaştı. Bunun yüzde 56'lık kısmı olan 244,1 milyar avrosu ara tüketim, yüzde 44'lük kısmı olan 188,5 milyar avrosu ise brüt katma değer olarak ortaya çıktı.

AB üyesi ülkeler arasında 2017 yılı tarımsal üretiminde ilk sırayı Fransa aldı. Bu dönemde, Fransa 72,6 milyar avro, Almanya 56,2 milyar avro, İtalya 55,1 milyar avro, İspanya 50,6 milyar avro, İngiltere 31,8 milyar avro, Hollanda 28,9 milyar avro toplam tarımsal üretim gerçekleştirdi.

Öte yandan, Malta 100 milyon avroyla AB ülkeleri arasında en az miktarda tarım üretimi ortaya koydu. Malta'yı, 400 milyon avroyla Lüksemburg, 700 milyon avroyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve 900 milyon avroyla Estonya izledi.

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AB Avrupa Brüksel Eurostat tarım tarımsal üretim

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