AB'nin yeni kişisel veri düzenlemesi yürürlüğe girdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB), kişisel verileri daha iyi korumaya yönelik yeni düzenlemeleri bugün yürürlüğe girdi.

AB çapında bugünden itibaren uygulanacak Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), kişisel verilerle ilgili çok sayıda değişikliği içeriyor.

Son yıllarda kişisel verilerin gizliliği konusunda en önemli değişiklikleri hayata geçirecek yeni AB düzenlemesi, kişisel verileri korumada yaşanabilecek ihlallere yönelik iyileştirmeleri kapsıyor.

Düzenlemeyle, Avrupa'daki kullanıcılar, kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi oluyor ve bu verilerin nasıl kullanıldığını daha iyi anlıyor. Kurumların ve şirketlerin, yeni düzenlemeyle kullanıcılarının kişisel verilerini toplama, işleme ve saklama usulleri de değişiyor.

GDPR ile şirketlerin kişisel verileri toplamaları, işlemeleri, paylaşmaları ve saklamaları için bireylerin tam olarak bilgilendirilmesi ve açık izinlerinin alınması gibi şartlar koşuluyor.

Bir işletmenin söz konusu verileri kullanma amacında farklılık yaşanması veya paylaşım şartlarında değişiklik olması halinde önceden alınmış olan iznin yeni koşullara göre güncellenmesi gerekiyor.