AB:SWIFT'in İran bankalarının erişimini kesmesi üzüntü verici

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - AB Komisyonu, Belçika merkezli finansal mesaj servisinin bazı İran bankalarının erişimini durdurma kararının üzüntü verici olduğunu bildirdi.
AB Komisyonu'nun Dışişler Sözcüsü Maja Kocjiancic yaptığı açıklamada, "SWIFT'in İran bankalarını sistem dışına çıkarma kararını öğrendik; bu kararı oldukça üzüntü verici buluyoruz. Bu karar, uluslararası finans sisteminin bütünlüğü için risk oluşturuyor. Biz AB olarak İran ile nükleer anlaşmayı desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.
SWIFT, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "küresel finansal sistemin istikrarı ve bütünlüğünün çıkarını dikkate alarak" İran bankalarının "mesaj sistemine erişimlerini askıya aldıklarını" ifade etmişti.
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