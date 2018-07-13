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AB'ye yabancı yatırımlar dip yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 13:55 | Son Güncelleme

AB'ye doğrudan yabancı yatırımlar, 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla 300 milyar avronun üzerinde gerileme gösterdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan toplam doğrudan yabancı yatırımlar 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla 300 milyar avronun üzerinde gerileme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2017 yılı doğrudan yabancı yatırımlarına ilişkin verilerini yayınladı.

Buna göre, AB'ye doğrudan yabancı yatırım miktarı 2017 yılında bir önceki yıla göre önemli ölçüde gerileme gösterdi.

AB'ye 2016 yılında toplam 339 milyar 338 milyon avro yabancı yatırım gelirken, bu rakam 2017 yılında 302 milyar 665 milyon avro gerileyerek 36 milyar 673 milyon avroya indi.

Bu düşüş, özellikle ABD şirketlerinin AB piyasalarındaki yatırımlarını azaltmasından kaynaklandı. ABD firmaları 2017 yılında AB'den 274 milyar 156 milyon avro sermaye çıkardı. Bu dönemde, AB doğrudan yatırımcıları da ABD piyasasından yaklaşık 67 milyar avro yatırımı çekti.

Söz konusu dönemde, AB'ye en fazla doğrudan yabancı yatırımı İsviçre gerçekleştirdi. İsviçre'yi AB'ye sermaye girişinde en yakın Japonya ve Kanada izledi.

AB şirketlerinin dış ülkelere yatırımları bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde düştü. AB, 2016 yılında toplam 250 milyar 268 milyon avro yabancı doğrudan yatırım gerçekleştirirken bu rakam 2017 yılında 119 milyar 586 milyon avroya indi.

AB, en fazla yabancı doğrudan yatırımı İsviçre'ye yaptı. İsviçre'ye bu dönemde toplam 60 milyar 750 milyon avroluk sermaye girişi sağlayan AB, Hong-Kong'a da 10 milyar 441 milyar avro doğrudan yabancı yatırım yaptı.

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