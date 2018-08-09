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AB'ye zeytinyağı ihracatında "fon" yükünün kaldırılması talebi

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci: - "AB ülkelerine yapılan zeytinyağı ihracatında ton başına bin 350 avro gibi, yüzde 30-40'lara varan bir fon ödeniyor. Eğer bu fon ortadan kaldırılırsa bizim hem dökme hem de paketli zeytinyağı ihracatında çok önemli ivme kazanacağımızı düşünüyorum" - "Özellikle butik üretim yapanların ihracatını kolaylaştıracak tedbirler alınması hem bölgeye hem ülkemize çok önemli katkılar sağlayacaktır" - Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker: - "AB ülkeleriyle ülkemiz arasındaki Gümrük Birliği anlaşmalarına rağmen maalesef gümrük duvarını yıkamadık. Zeytinyağına ton başı fon konuldu. Bu durumdan en çok etkilenen ülke Türkiye. AB bu konunda çifte standart uyguluyor"

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, AB ülkelerine yapılan zeytinyağı ihracatında ton başına bin 350 avro gibi, yüzde 30-40'lara varan bir fon ödendiğini belirterek, "Eğer bu fon ortadan kaldırılırsa bizim hem dökme hem de paketli zeytinyağı ihracatında çok önemli ivme kazanacağımızı düşünüyorum." dedi.

Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarımsal ürün ihracatının 18 milyar dolar civarında bulunduğunu, bunun ülke hedefi olan 40 milyar dolarlara çıkabilmesi için tek kurtuluşun ihracat ile teşvikler olduğunu belirtti.

AB ülkelerine yapılan zeytinyağı ihracatına dikkati çeken Semerci, şunları söyledi:

"AB ülkelerine yapılan zeytinyağı ihracatında ton başına bin 350 avro gibi, yüzde 30-40'lara varan bir fon ödeniyor. Eğer bu fon ortadan kaldırılırsa bizim hem dökme hem de paketli zeytinyağı ihracatında çok önemli ivme kazanacağımızı düşünüyorum. 40 milyar dolar hedeflerine de bir parça daha yaklaşmak için çok önemli bir girdi sağlayacağımızı değerlendiriyorum."

Sektör temsilcilerinin bu yöndeki taleplerini sürekli gündeme getirdiğini, konunun dönemin Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nezdinde ele alındığını anlatan Semerci, "Bizim ticaret odası veya başka bir kurum olarak bu başvuruyu yapabilme yetkimiz yok. Biz ancak bunu dillendirerek duyurabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Semerci, Edremit bölgesi olarak 20 bin ton civarında zeytinyağı üretimi öngördüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öngörülen 20 bin tonun çoğunu Edremit bölgesindeki butik üreticilerin, imalatçıların karşıladığını ve pazarladığını düşünüyoruz. Özellikle butik üretim yapanların ihracatını kolaylaştıracak tedbirler alınması hem bölgeye hem ülkemize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Edremit Ticaret Odası olarak gerek bölge gerek kümelenme çalışmalarıyla ilgili çok önemli girişimlerimiz var. Bu girişimler çerçevesinde ülkemizin, bölgemizin ürününü yurt dışında daha ciddi platformlarda tanıtmak adına çok faydalı oluşumların içerisindeyiz."

- Türkiye'de kişi başı tüketim 1,5 litre

Türkiye'de kişi başına düşen zeytinyağı kullanım düzeyinin 1,5 litre civarında olduğunu, bunu da ülke geneli için söylemenin pek mümkün olmadığını anlatan Semerci, zeytinyağını en çok yine üreticilerin tükettiğine dikkati çekti.

Semerci, zeytin üreticisi bölgelerde kişi başına düşen zeytinyağı tüketimin 20 litrelere vardığını belirterek, "Ülkemizin birçok yerinde de bu ürün az kullanılmakta hatta hiç kullanılmamaktadır. Bir amacımız da sağlığa katkısı, insanlara verdiği şifa bilimsel olarak kanıtlanan zeytinyağımızın ülke genelinde kullanımının daha da yaygınlaştırılması, tüketiminin artırılması." diye konuştu.

- "AB bu konunda çifte standart uyguluyor"

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker de söz konusu fonun kaldırılması halinde sektör ihracatının önünün açılacağının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:.

"AB ülkeleriyle ülkemiz arasındaki Gümrük Birliği anlaşmalarına rağmen maalesef gümrük duvarını yıkamadık. Zeytinyağına ton başı fon konuldu. AB ülkelerine dışarıdan başka ülkeden zeytinyağı girerken fon ile karşılaşılıyor. Bu durumdan en çok etkilenen ülke Türkiye. AB bu konunda çifte standart uyguluyor. Mesela Tunus ile özel anlaşma yapıyor, kotayı sıfırlayarak zeytinyağı ihtiyacını karşılıyor. Biz Gümrük Birliği içinde olmamıza rağmen bu sorun aşılamadığı için bizim zeytinyağı ihracatımız olumsuz etkileniyor. Biz Türkiye olarak AB ülkeleri ile aramızdaki alışverişlerde onlara birçok imtiyaz sağladık ama onların bizim zeytinyağımızdaki katı tutumları devam ediyor."

Diker, Türkiye ile AB arasında ciddi görüşmeler yapılması ve bu sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Çünkü Türkiye'de zeytinyağı üretimi gelişiyor ve katlanarak artıyor. Ürünümüzü pazarlayabilmek ve çiftçimizi koruyabilmemiz için kotanın kalkması şart." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
balikesir Edremit ihracat zeytinyağı

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