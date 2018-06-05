FİNANS

Acele kamulaştırma kararı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin) Demiryolu İltisak Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildi

Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin) Demiryolu İltisak Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan "Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin) İltisak Hattı Projesi" kapsamında, belirtilen güzergahta yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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Bakanlar Kurulu kararı Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin) İltisak Hattı Projesi resmi gazete TCDD

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