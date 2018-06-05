Acele kamulaştırma kararı

Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin) Demiryolu İltisak Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan "Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin) İltisak Hattı Projesi" kapsamında, belirtilen güzergahta yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Üretici isyanda! Kilosu 15 liradan 80 kuruşa düştü
'Kur üzerinden oynanan oyunlarla 24 Haziran'dan sonra hesaplaşacağız'
Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)
Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum