Manisa'da yer alan bir taşınmaz, jeotermal enerji santrali yapımı amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Bakanlar Kurulunun acele kamulaştırma kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alkan Mahallesi'nde yer alan taşınmazın, bu ilde tesis edilecek jeotermal enerji santrali yapımı amacıyla Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
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