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Acele kamulaştırma kararları

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

Acele kamulaştırma kararları

Demiryolu projeleri kapsamında İzmir'in Aliağa ve Bergama ile Samsun'un Tekkeköy ilçelerindeki bazı taşınmazlar TCDD Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aliağa-Çandarlı-Bergama Arası Yeni Demiryolu Projesi kapsamında İzmir'in Aliağa ve Bergama ilçelerinde, Gelemen ve Tekkeköy lojistik merkezleri arasında demiryolu bağlantısı yapımına ilişkin proje çerçevesinde de Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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Acele Kamulaştırma Aliağa bakanlar kurulu Bergama TCDD Genel Müdürlüğü Tekkeköy

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