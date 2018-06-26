Acele kamulaştırma kararları

Demiryolu projeleri kapsamında İzmir'in Aliağa ve Bergama ile Samsun'un Tekkeköy ilçelerindeki bazı taşınmazlar TCDD Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, Aliağa-Çandarlı-Bergama Arası Yeni Demiryolu Projesi kapsamında İzmir'in Aliağa ve Bergama ilçelerinde, Gelemen ve Tekkeköy lojistik merkezleri arasında demiryolu bağlantısı yapımına ilişkin proje çerçevesinde de Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum
Dolar güne nasıl başladı? (26.06.2018 dolar kuru)
Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?
Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum