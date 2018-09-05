Acıbadem Sigorta'nın satışına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün İngiliz sigorta şirketi Bupa International Markets Limited tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ'nin ve dolaylı olarak yüzde 100 iştiraki Acıbadem Grubu Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün İngiltere merkezli sigorta şirketi Bupa International Markets Limited tarafından devralınmasına ilişkin işlem için Rekabet Kuruluna başvuruldu.
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları
e-Ticaret devi Amazon'dan rekor! 1 trilyon dolar
Serada üretilen ejder meyveleri 15 liraya kadar alıcı buluyor
Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
Fitch, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? 4 Eylül dolar yorumları
'Şarbon' karaborsacıları! Hemen harekete geçtiler
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum