FİNANS

Acıbadem Sigorta'nın satışına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 10:35 | Son Güncelleme

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün İngiliz sigorta şirketi Bupa International Markets Limited tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün İngiliz sigorta şirketi Bupa International Markets Limited tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ'nin ve dolaylı olarak yüzde 100 iştiraki Acıbadem Grubu Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün İngiltere merkezli sigorta şirketi Bupa International Markets Limited tarafından devralınmasına ilişkin işlem için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

PARTNERFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktuFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktu
THY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyorTHY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyor
Antalya'da 'Turizm' ve 'Helal Turizm' fuarları düzenlenecekAntalya'da 'Turizm' ve 'Helal Turizm' fuarları düzenlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ başvuru Bupa International Markets Limited Rekabet Kurulu Rekabet Kurumu sigorta

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma imzalandı!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma imzalandı!

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları

e-Ticaret devi Amazon'dan rekor! 1 trilyon dolar

e-Ticaret devi Amazon'dan rekor! 1 trilyon dolar

İşte dünyanın en değerli markaları

İşte dünyanın en değerli markaları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklik

Türk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklik

Fındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebi

Fındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebi

THY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyor

THY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyor

Antalya'da 'Turizm' ve 'Helal Turizm' fuarları düzenlenecek

Antalya'da 'Turizm' ve 'Helal Turizm' fuarları düzenlenecek

Almanlar hem şaşkın hem de müjdeyi verdi

Almanlar hem şaşkın hem de müjdeyi verdi

Hisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz

Hisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.