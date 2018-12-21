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Acıbadem Üniversitesi ve Proofstack’ten blockchain işbirliği

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 17:23 | Son Güncelleme

Acıbadem Üniversitesi ve yerli blockchain projesi Proofstack, telif ve patente konu projelerin, fikri ve sınai haklarının korunması ve web/mobil uygulamalar üzerinden tek bir merkezden yönetilebilmesi noktalarında blockchain teknolojisini kullanmak üzere işbirliği yaptılar.

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Acıbadem Üniversitesi ve yerli blockchain projesi Proofstack, telif ve patente konu projelerin, fikri ve sınai haklarının korunması ve web/mobil uygulamalar üzerinden tek bir merkezden yönetilebilmesi noktalarında blockchain teknolojisini kullanmak üzere işbirliği yaptılar.

Söz konusu işbirliğiyle akademisyenlerin, öğrenci ve girişimcilerin telif ve patente konu dijital formattaki projeleri, blockchain protokolleri Ethereum, Bitcoin veya Litecoin ile delillendirerek korumaya alınabilecek.

Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Şahin öğrenci odaklı, araştırmayı teşvik eden, global projeler üretebilen bir eğitim kurumu vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, bu vizyonu gerçekleştirebilmek adına akademisyen, öğrenci ve girişimciler tarafından üretilen projelerin hem Türkiye'de hem dünyada korunması gerekliliğinin altını çizerek şu açıklamayı yaptı:

‘’Türkiye’nin sağlık eğitimi konusunda referans üniversitelerinden birisi olmak bizim için önemli ama asıl hedef dünyada referans bir eğitim kurumu olabilmek. Bu hedefe ulaşabilmek için global projeler üreterek gerçeğe dönüştürebilmek ve dünyada koruyabilmek önemli. Dolayısı ile gerek girişimcilerimizin projeleri gerekse de akademisyenlerimizin çalışmaları için hem ulusal hem de uluslararası mevzuata uygun yasal delillere sahip olmak gerekli.
“Tüm bu noktalarda Proofstack ile olan işbirliğini, Türkiye ve Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu delilleri tek bir platformdan elde edebilme avantajları ve dünyada sağlık sektörü dâhil birçok alanda yenilikler getiren blockchain teknolojisinin kullanımını önemli bir fırsat olarak görüyoruz.’’

Proofstack CEO’su Hasan Kurtuluş, Acıbadem Üniversitesi ile yapılan işbirliğinin, hem blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşabilmesi hem de akademisyen ve girişimlere ait projelerin fikri mülkiyet noktasında dünyada hızlı ve uygun maliyetler ile korunabilmesi için önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

‘’Dünyada sadece Proofstack Android, iOS ve Web uygulamaları üzerinden, Türkiye ve Avrupa Birliği yasal yetkili otoriteleri ve blockchain protokollerini tek bir platformda toplayarak, hizmet verebiliyor. Bugün itibariyle Türkiye’de 5070 sayılı kanuna uygun zaman damgası delili, Avrupa Birliği’nde 910/2014 sayılı eIDAS yasasına uygun 28 AB ülkesinde geçerli yasal delil ve blockchain protokolleri Bitcoin, Ethereum ve Litecoin ile delillendirme işlemini sadece Proofstack sağlıyor.
“Acıbadem Üniversitesi ve ilgili kuruluşları ile çalışabilmek bizim için çok önemli, gerek blockchain teknolojileri ve gerekse de uluslararası mevzuatlar bileşiminde çok uyumlu bir işbirliğini başlatıyoruz. Umarız ki bu işbirliği sonraki önemli projelerin başlangıcı olur.’’

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