Acıbadem Üniversitesi ve Proofstack’ten blockchain işbirliği

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Acıbadem Üniversitesi ve yerli blockchain projesi Proofstack, telif ve patente konu projelerin, fikri ve sınai haklarının korunması ve web/mobil uygulamalar üzerinden tek bir merkezden yönetilebilmesi noktalarında blockchain teknolojisini kullanmak üzere işbirliği yaptılar.

Söz konusu işbirliğiyle akademisyenlerin, öğrenci ve girişimcilerin telif ve patente konu dijital formattaki projeleri, blockchain protokolleri Ethereum, Bitcoin veya Litecoin ile delillendirerek korumaya alınabilecek.

Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Şahin öğrenci odaklı, araştırmayı teşvik eden, global projeler üretebilen bir eğitim kurumu vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, bu vizyonu gerçekleştirebilmek adına akademisyen, öğrenci ve girişimciler tarafından üretilen projelerin hem Türkiye'de hem dünyada korunması gerekliliğinin altını çizerek şu açıklamayı yaptı:

‘’Türkiye’nin sağlık eğitimi konusunda referans üniversitelerinden birisi olmak bizim için önemli ama asıl hedef dünyada referans bir eğitim kurumu olabilmek. Bu hedefe ulaşabilmek için global projeler üreterek gerçeğe dönüştürebilmek ve dünyada koruyabilmek önemli. Dolayısı ile gerek girişimcilerimizin projeleri gerekse de akademisyenlerimizin çalışmaları için hem ulusal hem de uluslararası mevzuata uygun yasal delillere sahip olmak gerekli.

“Tüm bu noktalarda Proofstack ile olan işbirliğini, Türkiye ve Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu delilleri tek bir platformdan elde edebilme avantajları ve dünyada sağlık sektörü dâhil birçok alanda yenilikler getiren blockchain teknolojisinin kullanımını önemli bir fırsat olarak görüyoruz.’’