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"Açık artırma" ile kiraz satışı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Mikroklima iklime sahip Bilecik'in merkez Deresakarı köyünde hasadı yapılan kiraz, köy halinde açık artırmayla satılıyor - Traktörleriyle ürünlerini getiren üreticiler ile köye gelen tüccarlar köyde kurulan halin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor - Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam: - "Marmara Bölgesi'nde en kaliteli kiraz Deresakarı köyünde çıkıyor, alıcılara duyulur. Bu konuda iddialıyız"

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Sakarya Irmağı havzasında bulunduğu için mikroklima iklime sahip Bilecik'in merkez Deresakarı köyünde hasadı yapılan kiraz, köy halinde açık artırmayla satılıyor.

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki köyde kurulan halin önünde, traktörleriyle ürünlerini getiren üreticiler ile köye gelen tüccarlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

Bu sene üreticisinin yüzünü güldüren ve yaklaşık 500 ton rekolte beklenen Deresakarı kirazının alım satımı için bazı günler yoğunluk nedeniyle saatlerce kuyruk bekleniyor.

Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri kirazı yıllardır açık artırma yöntemiyle sattıklarını söyledi.

Çam, alıcının da satıcının da memnun olduğunu, o nedenle buna devam ettiklerini ifade ederek, "Marmara Bölgesi'nde en kaliteli kiraz Deresakarı köyünde çıkıyor, alıcılara duyulur. Bu konuda iddialıyız. Alıcılar, İstanbul, Eskişehir, Adapazarı, Kocaeli, Samsun, Trabzon gibi illerden geliyor. Fiyatlar 3 liradan 4 liraya, bazen de kirazın kalitesine göre 10 liraya da kadar çıkıyor." diye konuştu.

- Üreticilerin yüzü güldü

Üreticilerden İbrahim Ertan ise kirazını halde açık artırmada satmak için sıraya girdiğini belirterek, "Burada malımızı ihaleye çıkarıyoruz, malımız açık artırmada kim daha çok verirse ona gidiyor. Biz malımızı teslim ediyoruz. Fiyatlardan memnunuz, Allah'a şükür üç aşağı beş yukarı kime nasipse ona gidiyor." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Mehmet Şahin de bu sene kirazın fiyatlarının çok iyi olduğunu vurgulayarak, sezona mutlu girdiklerini dile getirdi.

Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş da merkez, Gölpazarı, Yenipazar ve Söğüt ilçelerinde kirazda hasat dönemi olduğunu belirtti.

Yoldaş, kiraz pazarının bu yıl bereketli olacağını ve üreticinin kazanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilecik, kiraz üretiminde Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi konumunda. 2002 yılında bin 260 ton olan kiraz üretimi, bugün 24 bin 544 dekarlık alanda 8 bin 147 ton olarak gerçekleşmektedir. Toptan fiyatı 3-4 lira olarak oluşurken, perakende fiyatı 5-7 lira arasındadır. Gölpazarı ilçemizden ilk kez bu yıl Çin'e ihracat olacak. Geçmiş yıllara oranla talep bir hayli fazla."

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Anahtar Kelimeler:
açık arttrma Bilecik deresakarı kiraz

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