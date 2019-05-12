Açık bankacılık dünyada giderek yayılıyor

Açık bankacılığın Amerika'dan Çin'e, Avrupa'dan Kanada'ya kadar birçok ülkeye yayıldığını vurgulayan Akçok, "Açık bankacılık birçok kıtada günlük kullanım içerisine girmiş durumda. Açık bankacılık sayesinde müşteriler gerçekten ihtiyaçları olan ürünleri en doğru fiyata ve en kaliteli şekilde sahip olabiliyorlar. Bu da pazarın kendi içerisinde gelişmesi ve olgunlaşması açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

İş ve sanat dünyasının yıldızlarının buluştuğu Antalya'daki Corporate Stars Zirvesi 2019'a katılan Akçok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık bankacılığın, banka müşterilerinin izinleri doğrultusunda sahip olunan verilerin üçüncü parti servis sağlayıcılarıyla paylaşılarak müşterilerin işlemlerinin çok daha hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirmesine olanak sağladığını belirtti.

GÜLSEM ADAM - Forbes dergisinde "30 under 30" iş adamı listesinde yer alan Figo ve FinReach bankalarının Yönetici Ortağı Taner Akçok, açık bankacılığın dünyada giderek yayıldığını ve birçok kıtada günlük kullanım içerisine girmiş durumda olduğunu söyledi.

Akçok, bankacılıkta ciddi bir veri akışının söz konusu olduğuna dikkati çekerek, müşterinin hesap bilgileri, kontrat, sigorta, harcama alışkanlıkları gibi birçok bilgilerinin bu sistem içerisinde yer aldığını kaydetti.

"Bankalar bu kadar veriyi toplamalarına rağmen kullanamıyorlar." diyen Akçok, sözlerine şöyle devam etti:

"Açık bankacılıkla beraber gelişen finansal teknolojiyle şirketler ya da ödeme sistemleri bu verileri kullanmaya başladılar. Bu noktada ise yapay zeka, makine öğretme gittikçe önemli olmaya başladı. Çünkü bankalar her ne kadar bu büyük veri teknolojisine yatırım yapsalar da günün sonunda iş analistiniz kadar iyisiniz. Fakat iş analistine yardımcı olan yapay zeka ve makine öğrenme uygulamalarını ortaya çıkardığınız zaman herhangi bir yerdeki anomali dediğimiz standart sapmanın üzerinde ve altında performans gösteren bir metriki yakalayabiliyorsunuz. Ve bu da size müşterinizle alakalı gerçek bilgiyi ve ihtiyacı anlamanızı sağlıyor."

Açık bankacılığın geçen sene Türkiye'ye gelmesinin beklendiği ama değişen birkaç politika nedeniyle tarihin ertelendiğini aktaran Akçok, "Açık bankacılık sisteminin kısa sürede Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bizim buradaki teknoloji altyapımız güçlü ve bankalarımızın da bundaki farkındalığı oldukça yüksek." diye konuştu.