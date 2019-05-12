FİNANS

Açık bankacılık dünyada giderek yayılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

Forbes dergisinde "30 under 30" iş adamı listesinde yer alan Figo ve FinReach bankalarının Yönetici Ortağı Taner Akçok: - "Açık bankacılık birçok kıtada günlük kullanım içerisine girmiş durumda. Açık bankacılık sayesinde müşteriler gerçekten ihtiyaçları olan ürünlere en doğru fiyat ve en kaliteli şekilde sahip olabiliyorlar"

GÜLSEM ADAM - Forbes dergisinde "30 under 30" iş adamı listesinde yer alan Figo ve FinReach bankalarının Yönetici Ortağı Taner Akçok, açık bankacılığın dünyada giderek yayıldığını ve birçok kıtada günlük kullanım içerisine girmiş durumda olduğunu söyledi.

İş ve sanat dünyasının yıldızlarının buluştuğu Antalya'daki Corporate Stars Zirvesi 2019'a katılan Akçok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık bankacılığın, banka müşterilerinin izinleri doğrultusunda sahip olunan verilerin üçüncü parti servis sağlayıcılarıyla paylaşılarak müşterilerin işlemlerinin çok daha hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirmesine olanak sağladığını belirtti.

Açık bankacılığın Amerika'dan Çin'e, Avrupa'dan Kanada'ya kadar birçok ülkeye yayıldığını vurgulayan Akçok, "Açık bankacılık birçok kıtada günlük kullanım içerisine girmiş durumda. Açık bankacılık sayesinde müşteriler gerçekten ihtiyaçları olan ürünleri en doğru fiyata ve en kaliteli şekilde sahip olabiliyorlar. Bu da pazarın kendi içerisinde gelişmesi ve olgunlaşması açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Akçok, bankacılıkta ciddi bir veri akışının söz konusu olduğuna dikkati çekerek, müşterinin hesap bilgileri, kontrat, sigorta, harcama alışkanlıkları gibi birçok bilgilerinin bu sistem içerisinde yer aldığını kaydetti.

"Bankalar bu kadar veriyi toplamalarına rağmen kullanamıyorlar." diyen Akçok, sözlerine şöyle devam etti:

"Açık bankacılıkla beraber gelişen finansal teknolojiyle şirketler ya da ödeme sistemleri bu verileri kullanmaya başladılar. Bu noktada ise yapay zeka, makine öğretme gittikçe önemli olmaya başladı. Çünkü bankalar her ne kadar bu büyük veri teknolojisine yatırım yapsalar da günün sonunda iş analistiniz kadar iyisiniz. Fakat iş analistine yardımcı olan yapay zeka ve makine öğrenme uygulamalarını ortaya çıkardığınız zaman herhangi bir yerdeki anomali dediğimiz standart sapmanın üzerinde ve altında performans gösteren bir metriki yakalayabiliyorsunuz. Ve bu da size müşterinizle alakalı gerçek bilgiyi ve ihtiyacı anlamanızı sağlıyor."

Açık bankacılığın geçen sene Türkiye'ye gelmesinin beklendiği ama değişen birkaç politika nedeniyle tarihin ertelendiğini aktaran Akçok, "Açık bankacılık sisteminin kısa sürede Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bizim buradaki teknoloji altyapımız güçlü ve bankalarımızın da bundaki farkındalığı oldukça yüksek." diye konuştu.

Türkiye'de bazı bankaların açık bankacılıkla ilgili uygulamalar geliştirdiğini ve bunları pazara sürdüğünü belirten Akçok, Türkiye'de bankaların regülatif düzenlemelerle beraber özellikle verinin korunması noktasında belirli hazırlıklar da yaptığını kaydetti.

Akçok, ayrıca yapılan araştırmalara göre her üç banka müşterisinden birinin finansal kuruluşların hizmetinden memnun olmadığını belirterek, "Bizim burada yapmaya çalıştığımız müşterileri anlamaya çalışmak ve aynı zamanda müşteriye ihtiyacı olan şeyi rekabet pazarında en iyi şekilde satın almasını ya da ulaşmasını sağlamak." dedi.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Bayramda 300 bin kişi otel konaklamalı tatil yapacakBayramda 300 bin kişi otel konaklamalı tatil yapacak
Simav'ın tescilli lezzeti Avrupa'ya ihraç ediliyorSimav'ın tescilli lezzeti Avrupa'ya ihraç ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya bankacılık Taner Akçok teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Rıdvan Dilmen: Türk futbolunu katlettiler

Rıdvan Dilmen: Türk futbolunu katlettiler

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

Lezzeti tescillendi! Kütahya'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor

Lezzeti tescillendi! Kütahya'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayramda 300 bin kişi otel konaklamalı tatil yapacak

Bayramda 300 bin kişi otel konaklamalı tatil yapacak

Simav'ın tescilli lezzeti Avrupa'ya ihraç ediliyor

Simav'ın tescilli lezzeti Avrupa'ya ihraç ediliyor

Bulgaristan'da 4'üncü fabrikasını açan Türk şirketi, 2 bin 550 kişiye istihdam sağlıyor

Bulgaristan'da 4'üncü fabrikasını açan Türk şirketi, 2 bin 550 kişiye istihdam sağlıyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

Göllerin tabanında 200 milyarlık 'torf' hazinesi

Göllerin tabanında 200 milyarlık 'torf' hazinesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.