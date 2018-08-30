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"Açık deniz balıkçılığı desteklenmeli"

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Balıkçılığımızın geleceği açık denizlerdedir" - "Kıyılarımızda av baskısı sona erdirilmeli, açık deniz balıkçılığı desteklenmelidir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Balıkçılığımızın geleceği açık denizlerdedir. Kıyılarımızda av baskısı sona erdirilmeli, açık deniz balıkçılığı desteklenmelidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, denizlerde av yasağının yarın gece sona ereceğini belirterek, balıkçılara ürünü bol, bereketli bir sezon diledi.

Türkiye'nin 8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip olması nedeniyle su ürünlerinde büyük bir potansiyel sahibi olduğunu bu durumun iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, kıyıların aşırı av baskısı altında olduğuna dikkati çekti.

Bayraktar, yeterli altyapı oluşturulamadığı için açık deniz balıkçılığının yeterince yapılamadığının altını çizerek, "Oysa balıkçılığımızın geleceği açık denizlerdedir. Kıyılarımızda av baskısı sona erdirilmeli, açık deniz balıkçılığı desteklenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Su ürünleri üretiminin geçen yıl yüzde 7,2 büyümeyle 589 bin tondan 631 bin tona yükseldiğini bildiren Bayraktar, üretimin yüzde 42,8'ini deniz balıkları, yüzde 8,3'ünü diğer deniz ürünleri, yüzde 5,1'ini iç su ürünleri ve yüzde 43,8'ini ise yetiştiricilik ürünlerinin oluşturduğunu vurguladı.

- "Sürdürülebilir avcılık şart"

Bayraktar balıkçılığın daha iyi yerlere gelmesi için sürdürülebilir avcılık yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir su ürünleri üretimi, ülkemizde ana politika olmalı ve bu politika çerçevesinde gerekli stratejiler ile kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları ve hedefler belirlenmelidir. Stokları koruyucu ve geliştirici yönde gerekli çalışmaların ve araştırmaların yapılması ve koruma kontrol çalışmalarının artırılmasına öncelik verilmelidir."

Türkiye'de dünya ortalamasının altında kalan kişi başı su ürünleri tüketiminin artırılması için çalışmalar yapılmasını isteyen Bayraktar, "Kaynakların rasyonel kullanılabilmesi için su ürünleri eğitim merkezleri kurulmalı, Ar-Ge çalışmaları desteklenmelidir. Su ürünleri sektöründe örgütlenme yapısı güçlendirilmelidir. Sektörde katma değeri artırmanın yolu, ürünlere yönelik dondurma, tuzlama, konserve ve paketleme ünitesi içeren işleme tesislerinin kurulmasından geçer. Bu tesislerin kurulması desteklenmelidir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, balıkçıların avla ilgili kurallara titizlikle uymasının büyük önem taşıdığını ve Tarım ve Orman Bakanlığın sektöre ilişkin çalışmalarının faydalı olduğuna işaret etti.

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1 eylül av yasağı Şemsi Bayraktar TZOB

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