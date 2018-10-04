Açılan ve kapanan iş yeri sayısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre açılan iş yeri sayısı yüzde 0,82 arttı. Geçen yılın 9 aylık döneminde 173 bin 299 iş yeri açılırken, bu yılın aynı dönemde iş yeri açılışı bin 420 arttı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, ocak-eylül döneminde 174 bin 719 iş yerinin açıldığını, 78 bin 944 iş yerinin kapandığını bildirdi.

Eylül sonu itibarıyla sicile kayıtlı 1 milyon 738 bin 12 kişi olduğunu ve bu kişilere ait 1 milyon 870 bin 677 iş yeri bulunduğunu belirten Palandöken, esnaf ve sanatkarların 280 bin 686'sını kadınların, 1 milyon 457 bin 326'sını ise erkeklerin oluşturduğunu vurguladı.

Palandöken, yılın 9 ayında kapanan iş yeri sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,12 arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın 9 aylık döneminde 70 bin 408 iş yeri kapanırken bu yıl aynı dönemde iş yeri kapanışları 8 bin 536 artış gösterdi. Bu yılın 9 aylık döneminde 2017'nin aynı dönemine göre açılan iş yeri sayısı yüzde 0,82 arttı. Geçen yılın 9 aylık döneminde 173 bin 299 iş yeri açılırken, bu yılın aynı dönemde iş yeri açılışı bin 420 arttı. Son zamanlarda yaşanan ekonomik daralma, esnaf ve sanatkarların iş yeri kapanışlarına yansıdı. Yılın 9 aylık döneminde iş yeri kapanışları artarken, açılışlar sınırlı kaldı."

Söz konusu dönemde, en çok büfe, bakkal ve market açıldığına işaret eden Palandöken, bu meslek kolunu lokantacılık faaliyetleri, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, servis aracı işletmeciliği, şehirler arası yük taşımacılığı ve pazarcılık faaliyetlerinin takip ettiğini bildirdi.

