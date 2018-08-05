"Açlık sorununu çözmek için israf önlenmeli"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, her yıl üretilen 4 milyar tonluk gıdanın sadece 2,7 milyar tonunun tüketildiğini, 1,3 milyar tonluk gıdanın israf edildiğini belirterek, açlık sorununu çözmenin yolunun israfı önlemekten geçtiğine dikkati çekti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 7,7 milyara yaklaşan dünya nüfusunun, 2050'ye kadar 9,8 milyara yükselmesinin beklendiğini belirterek, küresel düzeyde tarımın kişi başına 4 bin 600 kalorilik üretim yaptığını vurguladı.

Bunun dünya nüfusunu doyurmaya rahatlıkla yeteceğini ama Birleşmiş Milletler verilerine göre 815 milyon insanın açlık çektiğini, bunlardan 124 milyonunun ise açlıktan ölmek üzere olduğuna dikkati çeken Bayraktar, üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin çöpe gittiğini, üretilen sebze meyvenin yüzde 46'sının sofraya ulaşmadığını belirtti.

Her yıl üretilen 4 milyar tonluk gıdanın sadece 2,7 milyar tonunun tüketildiğini bildiren Bayraktar, 1,3 milyar tonluk gıdanın israf edildiğinin altını çizdi.

Ulusal Kaynakları Savunma Konseyi (NRDC) raporuna göre, ABD'de her yıl üretilen gıdanın yüzde 40'ının, meyve ve sebzenin yüzde 52'sinin, deniz ürünlerinin yüzde 50'sinin, tahıl ürünlerinin yüzde 38'inin, et ürünlerinin yüzde 22'sinin atıldığını aktaran Bayraktar, diğer gelişmiş ülkelerin de ABD'den farkının olmadığını kaydetti.