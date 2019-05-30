FİNANS

Actus Portföy ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 16:57 | Son Güncelleme

Portföy yönetim şirketleri Global Yatırım Holding iştiraki Actus Portföy Yönetimi ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı.

Actus Portföy ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı

İstanbulş, 30 Mayıs (DHA) - Portföy yönetim şirketleri Global Yatırım Holding iştiraki Actus Portföy Yönetimi ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı. İstanbul Portföy çatısı altında gerçekleşecek birleşme sonrasında toplam 3 milyar lirayı aşan portföy büyüklüğü ile alanında Türkiye’nin en büyük şirketi doğmuş olacak.
Birleşme sonrasında Actus Portföy Yönetimi’nin yüzde 90.1 hissedarı Global Yatırım Holding ile yüzde 9.9 hissedarı Polsan yeni yapıda yüzde 33.25 pay sahibi olacak. Global Yatırım Holding’in ise ayrıca şirketin yüzde 40 hissesini almak üzere opsiyonu bulunacak.
Sermaye piyasalarında 30 yıllık deneyime sahip Global Yatırım Holding’in iştiraki Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ile yönettiği 2.3 milyar lira ile portföy büyüklüğü bakımından Türkiye’nin en büyük yerli ve bağımsız portföy yönetim şirketi olan İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. imzalanan anlaşma çerçevesinde birleşme kararı aldılar.
Actus’un 828.3 milyon liralık portföy büyüklüğü ve mevcut kurumsal yatırımcı tabanı ve alternatif varlık sınıflarındaki pazar lideri konumu ile İstanbul Portföy’ün yabancı ülke varlık fonu dahil geniş yatırımcı tabanının bir araya gelmesi sonucunda aynı zamanda Türkiye’nin en kapsamlı varlık yönetimi platformu ortaya çıkacak.
Hedefimizi gerçekleştiriyoruz
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetleri ile 1990’da yola çıkmamızdan bu yana her zaman uluslararası sermaye piyasaları ile ülkemiz arasında bir köprü görevi gördük. 2017’de büyük çaplı küresel stratejik yatırımcıları barındıran bir varlık yönetim şirketi olan Londra merkezli Centricus ile stratejik ortaklığa gittiğimizde koyduğumuz hedeflerden biri de Türkiye’nin banka dışında en büyük portföy yönetim şirketini yaratmaktı. Hedefimizi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.
Büyüme stratejisinde ilk adım
Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu, Türkiye’nin önde gelen iki portföy yönetim şirketinin birleşmesinin Global Yatırım Holding’in portföy yönetimini büyütme stratejisi çerçevesinde başarıyla atılmış ilk adım olduğuna dikkat çekti. Arıburnu, “2017’de stratejik ortaklığa gitmemizden bu yana olduğu gibi; stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek ve kuvvetli sonuçlar almak için Global Yatırım Holding ile iştiraklerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Varlığımızı daha fazla güçlendirmeyi planlıyoruz
Actus Portföy Yönetimi Genel Müdürü Barış Hocaoğlu ise şunları söyledi:
“Global Yatırım Holding’in Centricus ortaklığı sonrasında belirlenen portföy yönetimindeki büyüme stratejisi çerçevesinde atılan ilk adım olan birleşme işlemi sonrasında özellikle her iki kuruluşun bugüne kadar farklı alanlarda oluşturduğu bilgi birikiminin yaratacağı sinerji, Global Yatırım Holding ve ortağı Centricus’un kurumsal desteği ile birlikte yepyeni bir boyuta taşınacak. Global Yatırım Holding, birleşme sonrası oluşacak şirketteki çoğunluk hisselerin satın alınması opsiyonun kullanılması da dahil olmak üzere sektörde yeni birleşme, satın alma ve stratejik işbirlikleri ile sektördeki varlığını güçlendirmeyi planlıyor.”
Sektörün gelişimine katalizör olacak
İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ozaner, anlaşma üzerine yaptığı değerlendirmede birleşmenin portföy yönetim sektörünün gelişimi için bir katalizör olacağına dikkat çekti. Ozaner, “2012’de şirketi devraldığımızdan bu yana düzenli büyüme kaydettik. Her yıl tatminkar mali sonuçlar elde ederek, finans sektörüne tam bağımsız portföy yönetim şirketlerinin değerini gösterdik” dedi.
Sektörde konsolidasyonun devam edeceğini söyleyen İstanbul Portföy Yönetimi CEO’su Burak Üstay ise “2017 ve 2018’de iki birleşmeyi başarıyla gerçekleştirerek bu eğilimin öncüleri arasında yer aldık. Şimdi bu yeni birleşme ile İstanbul Portföy ve Actus, hem yerel ve uluslararası hem de bireysel ve kurumsal yatırımcı tabanlarına çok çeşitli yatırım fırsatları sunmak üzere güçlerini birleştiriyor” dedi.

Actus Portföy ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldıActus Portföy ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldıActus Portföy ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldıActus Portföy ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Hepatit ve HIV’de yerli ilaç üretimi için imzalar atıldıHepatit ve HIV’de yerli ilaç üretimi için imzalar atıldı
Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacakBayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Dolarda sert düşüş!

Dolarda sert düşüş!

Dev bankanın adında değişiklik!

Dev bankanın adında değişiklik!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Elektronik ticarette İş Bankası ve Yandex.Checkout işbirliği

Elektronik ticarette İş Bankası ve Yandex.Checkout işbirliği

Hepatit ve HIV’de yerli ilaç üretimi için imzalar atıldı

Hepatit ve HIV’de yerli ilaç üretimi için imzalar atıldı

Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.