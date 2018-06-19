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Adalet Bakanı Gül GTB'de

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsasını ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, günün ilk buğday satışını yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) günün ilk buğday satışını üretici adına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptı.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, borsayı ziyaret eden Gül, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyeleri tarafından karşılandı.

Hububat ve bakliyat satış salonlarını gezerek üreticilerle sohbet eden Bakan Gül, daha sonra sabah seansına katılarak günün ilk buğday satışını yaptı.

Alıcıyla pazarlık eden Abdulhamit Gül, günün ilk buğdayını üretici adına sattı. Satış borsada günün ilk işlemi olarak kayıtlara geçti.

Gül, burada yaptığı konuşmada, ülke tarımının gelişmesinin ve üreticinin desteklenmesinin önemine işaret etti. Gül, şunları kaydetti:

"Bu sene Gaziantep Ticaret Borsamızın ve sizlerin önerileriyle TMO'da alımları erken açıkladık. Bu durumdan hem çiftçi hem de tacir memnun kaldı ve daha verimli bir sene oldu. Böylesi konularda sizlerin önerileri bizler için çok önemli. Çünkü bu meseleler, sivil toplum kuruluşları, üreticilerimizden, çiftçilerimizden talep geldiği sürece bizlere ulaşabilir. O yüzden odalarımızla, borsalarımızla yakın ilişki bizim önem verdiğimiz bir durumdur."

Bakan Gül, daha sonra GTB üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

Gül'e, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ahmet Uzer ve AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile diğer ilgililer eşlik etti.

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Abdulhamit Gül buğday Gaziantep Ticaret Borsası

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