FİNANS

Adalet ve İçişleri bakanlarına ABD'nin yaptırımları kaldırması

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 22:09 | Son Güncelleme

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ: - "ABD Hazine Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladık" - "Henüz resmi açıklaması yapılmamakla birlikte Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulacağı yolunda güçlü bir beklenti içindeyiz"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD Hazine Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül'e yönelik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Henüz resmi açıklaması yapılmamakla birlikte Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulacağı yolunda güçlü bir beklenti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yalçındağ, ABD’nin Türkiye'nin iki bakanına yönelik yaptırımı kaldırmasına ilişkin, TAİK olarak, bugüne kadar ABD ile yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen ittifakın sağlam ve dayanıklı olduğuna inançlarını her fırsatta dile getirdiklerini ve bu süreçte olumsuzlukları en aza indirgemek üzere çalışmaları itinayla yürüttüklerini dile getirdi.

Son dönemde iki dost ülke arasında yaşanan sıkıntıların geride kalması ve ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin başlaması adına önemli bir misyon üstlendiklerini ifade eden Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada, ABD Hazine Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladık. Ayrıca, henüz resmi açıklaması yapılmamakla birlikte Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulacağı yolunda güçlü bir beklenti içindeyiz. Bugünkü açıklamaların önümüzdeki günlerde başka güzel gelişmeler için de işaret niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Birçok konuda beraber çalışmış ve köklü bir askeri iş birliği tarihine sahip Türkiye ve ABD, uzun süreli stratejik ortak olmaya devam edecektir."

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DEİK Mehmet Ali Yalçındağ

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