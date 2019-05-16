Adana karpuzunda hasat sevinci

Bu sene yaklaşık 100 bin dönüm arazide ekimi yapılan karpuzdan yaklaşık 700 bin ton rekolte bekleniyor.

Çukurova yöresinin önemli ürünlerinden Adana karpuzu, Karataş ilçesindeki tarlalarda hasat ediliyor. Hasat öncesinde üreticiler, karpuzun marka değerinin korunması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ziraat odalarınca oluşturulan "ham karpuz timleri"ne haber vererek, olgunlaşma sürecinin tamamlandığına dair belgelerini alıyor.

Dünyada Çin'den sonra en büyük karpuz üreticisinin Türkiye olduğunu, Adana'nın da önemli üretim merkezleri arasında yer aldığını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Bu yıl havaların biraz sert, soğuk ve yağışlı geçmesi nedeniyle nisanda değil bugünlerde karpuz hasadına başlandı. Biz de Yüreğir Ziraat Odası olarak, 'ham karpuz timleri' aracılığıyla olgunlaşmamış karpuz hasadını önlüyoruz. Tadı, rengi, kokusu, aroması ve lezzetiyle Adana karpuzu Türkiye'de herkes tarafından yenildiğinde anlaşılıyor. Mayıs-haziranda Türkiye'nin hiçbir yerinde Adana karpuzuna rakip yok. Hazirandan sonra diğer illerde karpuz hasat ediliyor. Şu anda bütün illerimiz Adana karpuzunu gönül rahatlığıyla tüketebilir. Karpuzun kilosu tarlada şu anda 2-2,5 lira"

- Karpuzun ekim alanında düşüş

Doğan, önceki sene 120, geçen sene de 140 bin dönüm arazide karpuz ekimi yapıldığını ifade etti.

Bu sene kent genelinde ekim alanının düştüğünü aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Bu sene 100 bin dönüm civarında. Bu yıl erkenci karpuzda rekolte düşük. Dönüm başına 2-4 ton arasında verim alınmakta. Böyle az verim olduğu için karpuz fiyatları hemen aşağı düşmeyecektir. Hazirandan sonra karpuz fiyatları uygun seviyelere gelecektir."