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Adana karpuzunda hasat sevinci

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

Hasadına başlanan Adana karpuzundan bu sezon 700 bin ton civarında ürün bekleniyor - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: - "Mayıs-haziranda Türkiye'nin hiçbir yerinde Adana karpuzuna rakip yok. Hazirandan sonra diğer illerde karpuz hasat ediliyor. Şu anda bütün illerimiz Adana karpuzunu gönül rahatlığıyla tüketebilir. Karpuzun kilosu tarlada şu anda 2-2,5 lira"

İBRAHİM ERİKAN - Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü Adana karpuzu, hasadın başlamasıyla sofralardaki yerini alıyor.

Çukurova yöresinin önemli ürünlerinden Adana karpuzu, Karataş ilçesindeki tarlalarda hasat ediliyor. Hasat öncesinde üreticiler, karpuzun marka değerinin korunması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ziraat odalarınca oluşturulan "ham karpuz timleri"ne haber vererek, olgunlaşma sürecinin tamamlandığına dair belgelerini alıyor.

Tarlalardan hasat edilmesinde sıkıntı görülmeyen karpuzlar, tarım işçilerinin çalışmasıyla toplanarak kamyonlara yüklenip çeşitli illere gönderiliyor.

Bu sene yaklaşık 100 bin dönüm arazide ekimi yapılan karpuzdan yaklaşık 700 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarlada 2-2,5 liradan tüccarlara satılan karpuz, tüketiciye kilogramı yaklaşık 3,5 liradan satılıyor.

- "Olgunlaşmamış karpuz hasadını önlüyoruz"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurova'nın bereketli topraklarında, Adana'da karpuz hasadının başladığını söyledi.

Dünyada Çin'den sonra en büyük karpuz üreticisinin Türkiye olduğunu, Adana'nın da önemli üretim merkezleri arasında yer aldığını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Bu yıl havaların biraz sert, soğuk ve yağışlı geçmesi nedeniyle nisanda değil bugünlerde karpuz hasadına başlandı. Biz de Yüreğir Ziraat Odası olarak, 'ham karpuz timleri' aracılığıyla olgunlaşmamış karpuz hasadını önlüyoruz. Tadı, rengi, kokusu, aroması ve lezzetiyle Adana karpuzu Türkiye'de herkes tarafından yenildiğinde anlaşılıyor. Mayıs-haziranda Türkiye'nin hiçbir yerinde Adana karpuzuna rakip yok. Hazirandan sonra diğer illerde karpuz hasat ediliyor. Şu anda bütün illerimiz Adana karpuzunu gönül rahatlığıyla tüketebilir. Karpuzun kilosu tarlada şu anda 2-2,5 lira"

- Karpuzun ekim alanında düşüş

Doğan, önceki sene 120, geçen sene de 140 bin dönüm arazide karpuz ekimi yapıldığını ifade etti.

Bu sene kent genelinde ekim alanının düştüğünü aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Bu sene 100 bin dönüm civarında. Bu yıl erkenci karpuzda rekolte düşük. Dönüm başına 2-4 ton arasında verim alınmakta. Böyle az verim olduğu için karpuz fiyatları hemen aşağı düşmeyecektir. Hazirandan sonra karpuz fiyatları uygun seviyelere gelecektir."

- Üretici fiyattan memnun

Tarlasında karpuz hasat edilen çiftçi Seydi Vakkas Demir, bu sene verimin düşük olduğunu belirterek, "Ocak sonunda ekiyoruz. 5 ay zahmetini çekiyoruz. Masrafları yüksek. Fiyatlar iyi ama verim az." diye konuştu.

Tüccar Muzaffer Uçar da hasat edilen karpuzu kamyonuna yüklediğini ve Muş'a götüreceğini belirterek, "Bu sene iklim kötü gittiği için ürün geç çıktı. İşe geç başladık. Fiyatlar normal ama rekolte düşük tarlalarda. Fiyatlar da birkaç güne düşer. Tüketici bugün 3-3,5 liraya alır. 10 güne fiyatlar daha da düşer. Adana karpuzu meşhurdur." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana karpuz Mehmet Akın Doğan

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