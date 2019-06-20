Adana kavunun rekoltesi yüz güldürüyor

"Seralar açıldıktan sonra yağmur yağmaması nedeniyle kavun çok güzel bir kalite yakaladı. Yağışlı havalarda kavun zarar gördüğü için istediğimiz tadı ve aromayı yakalayamıyorduk. Bugüne kadar ekilen kavunların içerisinde en iyi verim ve en iyi tat bu sezon hasat ettiğimiz üründe. Bütün tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla Adana kavununu tüketebilirler. Çünkü bu sezonun ürünleri rengi, kokusu, aromasıyla diğer kavunlardan çok farklı."

Ürünün kalitesinin bu yıl çok iyi olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

Doğan, mayıs ayında hasadı yapılan turfanda kavunun ilk etapta 3-4 liradan satıldığını belirterek, "Turfanda kavun bitti. Ovada kasa kavunların hasadı yapılmakta. Şu anda kilogramı toptan 1-1,5 lira arasında satılmakta. Geçtiğimiz haftalar kavun kilogramı 3-4 lira arasında satılmaktaydı. Havaların ısınmasıyla fiyatlar bir anda aşağı çekildi. Kavun hasadı arttığında fiyatlar biraz daha aşağı düşecektir." ifadesini kullandı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine, kavunun Adana'nın en önemli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Turfanda kilogramı 3-4 liradan satılan ve şu anda 1-1,5 liradan alıcı bulan ürün, kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Kentte yaklaşık 50 bin dekar alanda ekimi yapılan kavunda hasat sürüyor.

Doğan, iki yılda kavun ekim alanın yüzde 20 artış gösterdiğini aktararak " Türkiye'nin kavun üretiminin yüzde 12'si Adana'da gerçekleştiriliyor. Geçen yıl 44 bin 500 dönüm alanda kavun ekimi yapıldı. Bu yıl yüzde 10 artış göstererek yaklaşık 50 bin dönüm alanda kavun ekildi. Kavundan 250 bin ton rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

- "Verim iyi, ürün kaliteli"

Çiftçi Mahmut Kardeşler de ürünlerini hasat etmeye başladıklarını belirtti.

Verimden memnun olduklarını anlatan Kardeşler, "Verim iyi, ürün kaliteli. Bayramdan önce tarlada kilogramı 4 liraya yakındı. Şu anda bir liraya yüklüyoruz. Ürünün fiyatının 2,5 liranın altına düşmemesi lazım. Çünkü masrafımız çok." dedi.

Çiftçi Ömer Faruk Kakilli de verimden ve kaliteden memnun olduklarını ancak ürünlerinin daha yüksek fiyattan alınmasını beklediklerini kaydetti.

