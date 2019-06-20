FİNANS

Adana kavunun rekoltesi yüz güldürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kavun üretiminin önemli merkezlerinden Adana'da 250 bin ton rekolte beklenen kavun kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: - "Bu güne kadar ekilen kavunların içerisinde en iyi verim ve en iyi tat bu sezon hasat ettiğimiz üründe. Bütün tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla Adana kavununu tüketebilirler"

EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da, hasadına süren kavundan yaklaşık 250 bin ton ürün bekleniyor.

Kentte yaklaşık 50 bin dekar alanda ekimi yapılan kavunda hasat sürüyor.

Turfanda kilogramı 3-4 liradan satılan ve şu anda 1-1,5 liradan alıcı bulan ürün, kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine, kavunun Adana'nın en önemli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Doğan, mayıs ayında hasadı yapılan turfanda kavunun ilk etapta 3-4 liradan satıldığını belirterek, "Turfanda kavun bitti. Ovada kasa kavunların hasadı yapılmakta. Şu anda kilogramı toptan 1-1,5 lira arasında satılmakta. Geçtiğimiz haftalar kavun kilogramı 3-4 lira arasında satılmaktaydı. Havaların ısınmasıyla fiyatlar bir anda aşağı çekildi. Kavun hasadı arttığında fiyatlar biraz daha aşağı düşecektir." ifadesini kullandı.

- "250 bin ton rekolte beklemekteyiz"

Ürünün kalitesinin bu yıl çok iyi olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Seralar açıldıktan sonra yağmur yağmaması nedeniyle kavun çok güzel bir kalite yakaladı. Yağışlı havalarda kavun zarar gördüğü için istediğimiz tadı ve aromayı yakalayamıyorduk. Bugüne kadar ekilen kavunların içerisinde en iyi verim ve en iyi tat bu sezon hasat ettiğimiz üründe. Bütün tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla Adana kavununu tüketebilirler. Çünkü bu sezonun ürünleri rengi, kokusu, aromasıyla diğer kavunlardan çok farklı."

Doğan, iki yılda kavun ekim alanın yüzde 20 artış gösterdiğini aktararak " Türkiye'nin kavun üretiminin yüzde 12'si Adana'da gerçekleştiriliyor. Geçen yıl 44 bin 500 dönüm alanda kavun ekimi yapıldı. Bu yıl yüzde 10 artış göstererek yaklaşık 50 bin dönüm alanda kavun ekildi. Kavundan 250 bin ton rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

- "Verim iyi, ürün kaliteli"

Çiftçi Mahmut Kardeşler de ürünlerini hasat etmeye başladıklarını belirtti.

Verimden memnun olduklarını anlatan Kardeşler, "Verim iyi, ürün kaliteli. Bayramdan önce tarlada kilogramı 4 liraya yakındı. Şu anda bir liraya yüklüyoruz. Ürünün fiyatının 2,5 liranın altına düşmemesi lazım. Çünkü masrafımız çok." dedi.

Çiftçi Ömer Faruk Kakilli de verimden ve kaliteden memnun olduklarını ancak ürünlerinin daha yüksek fiyattan alınmasını beklediklerini kaydetti.

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Adana kaliye Kavun verim

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