FİNANS

Adana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştü

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, havaların iyi olması ve piyasada ürünlerin artması nedeniyle sebze halinde taze soğan fiyatının 75 kuruş- 1 TL’ye, patatesin 3- 3,5 TL’ye, patlıcanın 3 TL’ye düştüğünü söyledi.

Adana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştü

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, havaların iyi olması ve piyasada ürünlerin artması nedeniyle sebze halinde taze soğan fiyatının 75 kuruş- 1 TL’ye, patatesin 3- 3,5 TL’ye, patlıcanın 3 TL’ye düştüğünü söyledi. Halde fiyatlar ucuzlarken, marketlerde hala ürünlerin pahalı satıldığını kaydeden Batman, yetkilileri göreve davet etti.
Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’ndeki ürün fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, hale giren ürünlerin az olması halinde fiyatların yükseldiğini, çok olması halinde ise düştüğünü söyledi. Hava şartlarının kötü olmasına bağlı olarak ürünlerin az olması sebebiyle 1,5 ay pahalılık yaşandığını kaydeden Batman, pahalılığın nedeninin komisyonculara yüklenmesine tepki gösterdi. Havaların ısınmasıyla ürün hasatlarının yaygınlaştığını ve fiyatların düştüğünü aktaran Batman, gümrüksüz gelen 200 bin ton soğan ve patatesin çiftçiye darbe vvurduğu ve taze ürünlerin yanında pahalı kaldığı için çürümeye terk edildiğini anlattı.
FİYATLAR HALDE UCUZLADI MARKETLERDE PAHALI
Batman, bazı ürünlerin sebze hali ve market fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:
"Soğanın kilosu 1 TL'den gidiyor. Daha küçük türü 75 kuruşa satılıyor. Taze patates 3- 3,5 TL’ye düştü. Patlıcan geçen hafta 5-6 TL arasındaydı, şimdi 3 TL’ye düştü. İkinci kalitesi de 2- 2,5 TL arasında. Marulun kasası 30 TL'den 13 TL'ye düştü. Kapya biber geçen ay 20 TL’ye kadar çıkmıştı, şimdi 8-10 TL arasında satılıyor ancak marketlerde hala aynı, 20-22 TL. Papaz erik de 9 TL'ye satılıyor ancak marketlerde 30 TL. Bunun kabahatlisi biz değiliz. Türkiye’de üretilen ürünlerin yüzde 60’ı sebze hallerine girmeden korsan satılıyor. Devletin de çok büyük kaybı oluyor. Tüm ürünler hale girse haller borsa vazifesi görecek, vatandaş ucuza sebze ve meyvesini yiyecek. Belediyelerin de bu görevi yapması lazım."

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Adana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştüAdana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştüAdana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştüAdana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştü

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