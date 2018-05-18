Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,03 1,05 Mısır Kg 0,92 0,94 Soya fasulyesi (Tohumluk) Kg 2,39 2,39 Limon Kg 2,50 2,50
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