Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,03 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday (Düşük vasıflı) Kg 0,97 0,98 Mısır Kg 0,97 1,03 Portakal (Washington) Kg 0,78 1,00 Limon (Sanayi tipi) Kg 0,67 0,72 Greyfurt Kg 0,60 1,20 Elma Kg 0,50 0,60
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