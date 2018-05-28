Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 0,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksekBuğday Kg 0,94 0.97Lahana Kg 1,50 2,00Şeftali Kg 3,00 5,00Patlıcan Kg 2,00 5,00Biber Kg 2,50 7,00Taze fasülye Kg 5,00 6,00Kabak Kg 3,50 5,00Sığır eti (kemikli) Kg 25,50 26,50

