FİNANS

Adana Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

Domatesin kilogramı en yüksek 2,5 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında domatesin kilogramı en yüksek 2,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,95 1,00 Buğday kepeği Kg 0,75 0,84 Portakal (Washington) Kg 1,15 2,47 Nar Kg 0,65 0,70 Domates Kg 0,60 2,50 Soğan (Kuru) Kg 0,30 1,03

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Adana Adana Ticaret Borsası buğday Mısır

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